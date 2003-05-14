– Mennesker og musikk er best levende

Det er mottoet for Amnestykonserten 2003, som skal arrangeres i to bolker på Blå i Oslo. Amulet, Come Shine, Hild Sofie Tafjord, Lisa Dillan, We og Claudia Scott med Jim Stärk er blant de som skal spille for menneskerettighetsorganisasjonen. Blå og Amnesty ønsker med dette å innlede et langsiktig samarbeid med fokus på høy kunstnerisk kvalitet og uforutsigbarhet.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Vi har alltid sagt at Amnestykonserten ikke skal stivne i en form, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. – Vi har både hatt varierte klubbkonserter og bestselgerpop de to siste årene. I år blir det to konserter med spennende unge band på full fart framover. Neste år kan det bli noe helt annet igjen. Det eneste faste ved Amnestykonserten er at den har høy kvalitet og stor uforutsigbarhet.

Blå og Amnesty har inngått et langsiktig samarbeid for å utvikle Amnestykonserten. Målet er å etablere et årlig musikalsk arrangement som setter fokus på Amnestys sak i tillegg til å formidle artister av høy kunstnerisk kvalitet i uforutsigbare formater.

— For oss som bor i Norge er det lett å glemme betydningen av Amnesty sitt arbeid. Det er inspirerende for oss å være med på å synliggjøre viktigheten av kampen for menneskerettigheter, sier Erica Berthelsen på Blå.

Tirsdag 20. mai spiller Come Shine det som ofte er blitt omtalt som «standard jazz på ny måte», mens Hild Sofie Tafjord og Lisa Dillan vil opptre med vokal og elektronikk – noe som for øvrig ga en flott opplevelse i forbindelse med forestillingen «Friksjon» på Black Box i mars. I tillegg stiller det kritikerroste popbandet Jim Stärk med Claudia Scott, noe som sikkert innebærer et gjenhør med radiohiten «You’re The One That I Want». Kveldens DJ betegnes lett hemmelighetsfullt som en «overraskelse».

Onsdag 21. mai kan alle nye og gamle venner av Amnesty oppleve to av Norges mest hardtslående rockegrupper i aksjon for menneskerettighetsorganisasjonen, i form av opptredener med Oslobandene Amulet og We. I tillegg loves et «magerystende rytmisk» innslag med Mari Mage, samt nok en overraskelses-DJ.

Amnesty International er som kjent en verdensomspennende og medlemstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, økonomisk aktør, politisk overbevisning og religiøs tro. Mer informasjon om Amnesty finner du på hjemmesiden www.amnesty.no

— Fordi mennesker og musikk er best levende oppfordrer Amnesty alle til å engasjere seg i noe mer enn seg selv, avslutter generalsekretær Eide. En oppfordring vi i Ballade naturligvis slutter oss til.