God pågang for Sildajazz i Haugesund

Onsdag 11. august er det tid for en ny utgave av Sildajazz i Haugesund. Nærmere 9000 billetter har alt gått unna, og flere av konsertene er forlengst utsolgt. Interessen topper seg om konserten med Clayton-Hamilton Jazz Orchestra med Patti Austin, konserten med den svenske jazzvokalisten Rigmor Gustafsson og Nils Landgren, i tillegg til opptredenen med Silje Nergaard. Det er kulturminister Valgerd Svarstad Haugland som vil stå for den offisielle åpningen.

De to konsertene med Lill Lindfors, Hektor Bingert og Claes Crona Trio ble utsolgt på få dager, melder Sildajazz. Det samme ble billettene til populære Komlejazz på øya Røvær i havgapet utenfor Haugesund. Her stuer rundt 500 mennesker seg inn i øyas bedehus – tett som sild – fordelt på to konserter, for å nyte jazz fra Paul Harrison Int. Jazzband med Deborah Herbert.

Stor interesse skal det også være for konserten med Take 6, en av USAs beste vokalgrupper, samt konserten med Bjørn Berge og Knut Reiersrud. Møtet med Reiersrud og Berge foregår på en eksotisk scene i toppetasjen av et gammelt sildesalteri.

I sitt 18. år satser Sildajazz igjen på et stort og variert konsertprogram med sterke navn på plakaten: I tillegg til de allerede nevnte kommer også Ahmad Jamal Trio, Bodil Niska og Knut Borge med Barbara Morrison og Majken Christiansen, samt Paul Harrison Int. Band med Deborah Herbert . På intimkonserter blir det bl.a. møter med Jan Erik Kongshaug Quartet, Izzo/ Lundberg/ Bruffone Trio, Christina Bjordal Band, Funky Butt og The Real Thing.

De årlige og populære kirkekonsertene ivaretas i år av bl.a. Lillian, Tricia og Tanya Boutte fra New Orleans sammen med Røhsnes Jazzband. Sildajazz har i alle år hatt et spesielt nært forhold til New Orleans’ musikkmiljø og derfra kommer også en av byens fremste trompetister: Leroy Jones med band.

I tett atmosfære på de rundt 25 klubbkroene finner vi band som de franske publikums- vinnerne Les Gigolos, The Brasshoppers, Phil Mason New Orleans All Stars, Harry Connolly’s Jazz Friends, The Jive Aces, Undecided Jazzband med Majken Christiansen, Blue Horn Jazzensemble med Hilde L. Asbjørnsen og Nairobi Trio.

Store forventninger stilles også til årets bestillingsverk fra Christian Wallumrød Ensemble som har urpremiere onsdag 11. august. Dette blir fremført sammen med Harald Hårfagre Kammerorkester – som ledes av Nils Økland.

Sildajazz regner med å selge bortimot 35.000 billetter og forventer et besøk i byen på ca. 50.000 mennesker. Med rundt 180 arrangementer og 350 musikere fordelt på ca. 70 band – herunder en rekke gratisarrangementer spesielt for barn og eldre – er Sildajazz en av Norges største musikkfestivaler.