Balke + Molde

Jon Balke blir årets Artist in Residence under Moldefestivalen. Balke har vært et viktig navn i norsk jazz- og samtidsmusikk siden 70-tallet, og har selvfølgelig opptrådt i Molde tidligere. Det er ennå ikke avgjort akkurat hvilke prosjekter Balke vil ta med seg til festivalen, som i år arrangeres fra 16. til 21. juli. Dette klippet […]

