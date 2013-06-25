Folkemusikk

Ny pris

Publisert
25.06.2013
Skrevet av
Ida Habbestad

Rådet for folkemusikk og folkedans vil stimulere faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet.

For å legge til rette for flere faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet har Rff opprettet en ny pris.

Prisen har fått navnet Fagpublikasjonsprisen, er på kr. 10.000 og vil bli delt ut under Årskonferansen for folkemusikk og folkedans i Trondheim 30. oktober – 1. november 2013.

Forslag på publikasjoner skal sendes til Rådets for folkemusikk og folkedans innen 15. august.

Se også Rådets hjemmesider.

