Nils-Aslak Valkeapää er død

Den samiske joikeren, komponisten og multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää døde mandag, 58 år gammel. Både som dikter, musiker og billedkunstner var Valkeapää en av de aller fremste ambassadørene for – og fornyerne av – samisk kulturarv. – Han er sterkt savnet, sier Sametigspresident Sven-Roald Nystø.

— Med stor sorg har vi mottatt beskjeden om at Nils-Aslak Valkeapää er gått bort og våre tanker går til hans nærmeste, forteller Sametingspresident Sven-Roald Nystø til NRK. Da nyheten om Valkeapääs bortgang ble kjent, avbrøt Sametingspresident Nystø plenumsforhandlingene for å bringe dødsbudskapet til representantene. Det ble straks avholdt et minutts stillhet for den samiske multikunstneren, før forsamlingen tok en lengre pause i respekt for den store kunstneren som nå har gått ut av tiden.

Nils-Aslak Valkeapää debuterte alt i 1968 som joiker på plate med «Joikuja». Denne platen vakte stor oppsikt, og slo an tonen for Valkeapääs engasjement for den samiske joiken, som han mente ikke måtte bli noen museumsgjenstand. Han var da også den første som lot joiken bli akkompagnert av musikkinstrumenter. Hans joik «Sami eatnan duoddariid» («Samelandets vidder»,1973) omtales gjerne i Sameland som den andre samiske nasjonalsangen.

I 1991 vant Valkeapää Nordisk Råds litteraturpris for boken «Solen, min far». Som musiker og komponist søkte han både mot jazzen og kunstmusikken, og opplevde i 1993 å vinne den prestisjetunge Prix Italia med «Goasse dusse» (Fuglesymfonien), et verk han komponerte ved å klippe sammen fugle- og naturlyder. Året etter var han sentral under åpningen av OL på Lillehammer, der han bidro med spesiallaget joik. Han opptrådte også i en rekke øvrige internasjonale sammenhenger med sin musikk.

Sametigspresident Nystø har følgende minneord å si om Valkeapää:

— Han har vært en viktig ambassadør, kunstner og samfunnsforkjemper for samene. Hans plass er sterk hos samene, hos andre urfolk og i kunstverden.

