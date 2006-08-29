Bygda dansar til cowboy-polka

Bygda dansar-prosjektet «Snu nordvest» i Møre og Romsdal får solide krefter fra Sverige til sin sluttforestilling. Den anerkjente og prisbelønte norgesvennen Leif Stinnerbom blir regissør, mens skuespiller og danser Jakob Hultcrantz Hansson bidrar som regiassistent. Musikken kan også komme til å vekke nasjonal oppmerksomhet: – Vi har forsøkt å finne musikk som ikke er så mye brukt, verken i Møre og Romsdal eller i resten av landet. Vi har blant annet blitt gjort oppmerksom på en springdans fra Søre Sundmøre, med røtter tilbake til 1600-tallet. Vi har også funnet en slags cowboy-polka fra Ytre Møre og Romsdal, som det skal danses en skorsk til, forteller prosjektleder Sigurd J. Heide. Forestillingen vil være premiæreklar til sommeren 2007.

Snu nordvest er Møre og Romsdal sin del av «Bygda dansar». Dette er Rådet for folkemusikk og folkedans sin satsning for å finne en profesjonell presentasjon av norsk tradisjonsdans, og undervisningen har tyngde og kvalitet for å løfte ungdommenes danseutrykk slik at en del av dem kan brukes som dyktige dansere på frilansbasis.

— Folkedansrevyen «Lykkejegeren» på Folkekulturfestivalen i Trondheim Spektrum tidligere i sommer, var den første scenepresentasjonen med Snu nordvest. Ungdommene fra Møre og Romsdal sprudlet på scenen og høstet langvarig stående applaus fra et dansekyndig publikum, forteller prosjektleder for Snu nordvest, Sigurd J. Heide.

Han er svært begeistret over at Stinnerbom har funnet veien til Snu nordvest:

— Leif Stinnerbom har bakgrunnen som utøver, med dype røtter til samisk og svensk tradisjonsmusikk og tradisjonsdans. Ved siden av å ha regissert mange av de fantastiske forestillingene på Västanå Teater i Sunne har han satt opp flere klassikere med sitt spesielle folkemusikk- og folkedansuttrykk her i Norge. Disse er blant annet «Peer Gynt» på Rogaland Teater i Stavanger, «En midtsommernattsdrøm» på Den Nasjonale Scene i Bergen, «Hemsøboerne» som turnerte med Riksteateret, og ikke minst den frodige oppsettinga av «Tryllefløyta» med blant annet Odd Nordstoga, som turnerte i Norge og Sverige i forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen.

Stinnerbom fikk den prestisjetunge Rff-prisen (fra Rådet for Folkemusikk og Folkedans, red. anm.) som tidl. kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland delte ut i forbindelse med premieren på «Tryllefløyta» på den Norske Opera høsten 2005, og var regissør i den første «Bygda dansar»-forestillingen «Meistermøy», med ungdommer fra Sogn og Fjordane i prosjektet «Fjordapuls».

Heide ønsker iogså å trekke frem et par andre medspillere i den kommede produksjonen:

— Inger Hallström Stinnerbom er en dyktig kostymedesigner som blant annet har hatt ansvaret for de tradisjonsurbane kostymene i Fjordapuls sin

«Meistermøy». Jakob Hultcrantz Hansson har i mange år vært en spennende skuespiller rundt om på svenske teatre, og er en av de sentrale skuespillerne på Västanå Teater der han har bekledd kritikerroste roller som den unge Peer i «Peer Gynt», og Gusten i «Hemsöboerna». Han har i tillegg vært skuespiller i flere tv og filmproduksjoner i Sverige. I Norge har Jakob vært med enmannsforestillingen av «Peer Gynt», og han var regiassistent på «Tryllefløyta».

Prosjektledelsen lover energi, farger og tradisjon i en spenstig cocktail når forestillingen har premiere en gang i løpet av sommeren 2007.

