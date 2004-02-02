Balalaika på norsk: Folketoner og salmesang

Fra 6. til 15. februar reiser tenor Sveinung Hølmebakk på turné langs kysten fra Bergen til Kristiansand. På programmet står kjente, religiøse folketoner fra Norge og Sverige, men akkompagnementet er ikke hva man tradisjonelt forbinder med denne type musikk; balalaika, bassbalalaika og akkordeon. Publikum kan dermed forvente seg en musikalsk opplevelse utenom det vanlige.

— Vi har fornyet noen av våre kjæreste folketoner ved å hente elementer fra både jazz, russisk folkemusikk og klassisk musikk, sier Hølmebakk, som har fått med seg tre dyktige musikere fra det anerkjente balalaikaensemblet Spolokhi. Gruppen har turnert i en rekke europeiske land, og med sitt temperament og virtuositet har de begeistret både publikum og presse.

Sveinung Hølmebakk er opprinnelig fra Karmøy, men bor nå i Bergen der han er i ferd med å avslutte studiene ved Griegakademiet. Han er allerede en etablert sanger både innenfor musikkteater, kirkemusikk og romansesang. I tillegg er han medlem av trioen Nordic Tenors.

Hvordan er det mulig å kombinere nordiske folketoner med russiske balalaika-klanger?

— Egentlig er ikke gapet så stort som man skulle tro, sier Hølmebakk. Flere av folketonene våre er faktisk til forveksling lik de russiske, noe vi også vil gjøre et poeng av på konsertene. Jeg tror vi har lykkes i å finne en del fellesnevnere mellom de to musikkkulturene.

Det var Folkeakademiet Hålogaland som satte Hølmebakk i kontakt med musikerne fra Spolokhi, som består av Serguei Kharlanov (balalaika), Vitaly Volokhovsky (trekkspill) og Oleg Titov (bass-balalaika). Resultatet av samarbeidet har blitt til CDen «Møte» på Minora Music, hvor sangene til konserten er hentet fra. Innspillingen ble gjort i den russiske byen Arkhangelsk.

— Det var spennende og lærerikt å gjøre en innspilling utenlands. Selv om den materielle fattigdommen er stor mange steder, er det russiske musikklivet sterkt og levedyktig. Opptaksforhold, teknikere og lydfolk er fullt på høyde med det vi har her hjemme, forteller Sveinung Hølmebakk.

«Møte» er Hølmebakks tredje CD. Tidligere har han gitt ut «Jag har hört om en stad», en samling bedehussanger, og «Min salmeskatt». Den 26 år gamle tenoren er allerede i gang med et nytt prosjekt, og også her vil han forsøke å få til et kulturelt møte.

— Så snart jeg er ferdig med studiene mine, skal jeg intensivere arbeidet med et irsk prosjekt. Tanken er å formidle irske folkesanger til et norsk publikum. Jeg har vært så heldig å få med meg vestlandslyrikeren Per Olav Kaldestad, som allerede er ferdig med å oversette fem av sangene til nynorsk.

Men først skal Sveinung Hølmebakk besøke ni av landets kirker med sin norsk-russiske konsert.Følgende steder står krysset av i reiseruten, her presentert i omvendt rekkefølge:

* DFEF Betania, Kristiansand: 15. februar, kl. 18

* Feda kirke, Kvinesdal: 14. februar, kl. 19

* Madlamark kirke, Stavanger: 13. februar, kl. 20

* Falnes kirke, Karmøy: 12. februar, kl. 19.30

* Avaldsnes kirke, Karmøy: 11. februar, kl. 19.30

* Hosanger kyrkje (Osterøy) 10. februar kl. 19.30

* Laksevåg kirke, Bergen: 8. februar kl. 19

* Sund kyrkje, Sotra: 7. februar kl. 18

* Fana kyrkje, Bergen: 6. februar kl. 19.30

Interesserte kan lese mer om Sveinung Hølmebakk på hjenmmesiden http://sveinung.no, som bl.a. byr på lydeksempler, presseklipp og muligheter for å bestille plater.