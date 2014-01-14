Vil styrke fagmiljøene

NISS, NITH og Westerdals fusjonerer. – Populærmusikkstudiet vil dra fordeler av at vi blir en sterkere og mer robust høyskole, mener NISS-rektor, Eirin Sæther.

I går ble det kjent at NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio), Westerdals (Westerdals School of Communication og NITH (Norges informasjonstekniske høyskole) starter arbeidet med å slå seg sammen.

— Det er mange gode argumenter for at vi bør slås sammen. Vi har alle forgreininger inn mot kulturlivet. NISS med kreativ innholdsproduksjon, Westerdals med kommunikasjon og NITH med teknologi. Vi utfyller hverandre på en god måte, og kommer til å få en attraktiv studieportefølje, sa rektor på Westerdals, Tom Kvisle, til Aftenposten i går.

— Kunnskapsøkonomien har dramatisk økt betydningen av våre fag. I kjølvannet av denne utviklingen møter vi langt større konkurranse fra utlandet enn tidligere. Vi konkurrerer med universiteter og studiesteder som er mange ganger større enn oss. Nå har vi en helt unik mulighet til å kunne tilby fagkombinasjoner mellom teknologi, kommunikasjon og kunst som ingen andre kan matche, og som vil gi oss et reelt konkurransefortrinn, utdyper rektor ved NISS, Eirin Sæther.

Hun forteller videre at sammenslåingen ikke kommer som noen overraskelse.

— Mulighetene for å samarbeide tettere har vært diskutert i mange år. En del av disse fagretningene er i ferd med å smelte sammen, så timingen er perfekt. Dessuten har regjeringen vært helt klar på at de etterspør større og sterkere utdanningsinstitusjoner.

Liten praktisk forskjell

— Hva betyr sammenslåingen i praksis for populærmusikkstudiet?

— Populærmusikk blir en del av en større helhet der også dette studiet vil dra fordeler av at vi blir en langt sterkere og mer robust høyskole, svarer Niss’ rektor.

— Praktisk vil det i første omgang ikke ha noen betydning for dette studiet spesielt, og vi vil fortsatt holde til på NISS. På kort sikt jobbes det med å finne lokaler til NITH og NISS i nærheten av Westerdals. På lengre sikt er målet å finne lokaler som vil huse hele skolen.

Bredere entreprenørskap

Sammenslåingen er en administrativ overbygning, men gir i neste omgang rom for en bredere tverrfaglig tenkning, tror Sæther.

— En fusjon vil først og fremst styrke fagmiljøene. NISS bringer med inn i den sammenslåtte skolen landets eneste bachelor i populærmusikk, et program vi er svært stolte over, sier hun.

— Foreløpig er dette programmet så nytt at det ikke foreligger planer om endringer. Populærmusikk skal, som alle studieprogrammene i høyskolen, ha fokus på utvikling. Vi ønsker tverrfaglighet, men dette er allerede en stor del av hvordan NISS jobber i dag og som vi naturlig tar med videre. Om jeg skulle trekke ut noe spesielt etter fusjonen, vil det være at vi får en langt bredere plattform innenfor entreprenørskap.

— Hvordan vil dette bli bredere?

— Alle NISS sine bachelorprogram har entreprenørskap som eget emne i tredje år. Det er lagt opp til et eget ledelsesfakultet i den nye høyskolen, og her vil vi kunne dra veksler på de andre skolenes kompetanse og erfaring innen blant annet ledelse, økonomi og markedsføring. I tillegg får vi et fakultet for kommunikasjon, hvor kompetansen Westerdals har på området kommer alle studentene til del.

— Det er en kunnskap jeg mener vil være til stor nytte for populærmusikkstudentene når de skal etablere seg som musikere og utøvende kunstnere.

Ønsker samlokalisering

Over sommeren er det forventet at fusjonen er klar, og at den nye skolen, Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology, åpner dørene for til sammen 1600 studenter.

Men det er en stund til alle samles under samme tak.

— Selv om vi holder til ikke så langt fra hverandre, blir nok det største savnet å ikke kunne starte ut på samme sted. Men vi er oppmerksomme på at vi skal legge til rette for treffpunkter for studentene, slik at de kan starte arbeidet med å bygge en kultur sammen, sier Sæther.

Høyskolen vil organiseres i fem fakulteter: fakultetet for kommunikasjon, teknologi, musikk og scene, ledelse og film og tv. Den vil ha i overkant av 1600 studenter og tilby et tyvetalls studieløp fra oppstart. Rektoratet vil bestå av Bjørn Jarle Hanssen og Tom Kvisle. Eirin Sæther, nåværende rektor ved NISS vil inngå i ledergruppen.