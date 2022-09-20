Vil konkurrere med Facebooks eventløsning: – Svært få oslokonserter selger ut

Målet er en pålitelig kilde til hva som faktisk skjer i en by – fri for falsk info, svindel, konkurranse og konflikter knytta til billettsalg.

En ny norskutvikla arrangementskalender vil konkurerre med Songkick, Bandsintown – og med selveste facebookevents, som mange kaller arrangementsoppføringene på Facebook.

– Det ble for en stund siden sagt at Oslo har rundt 5000 musikkarrangementer i året, men nå som vi har begynt å logge alle musikkarrangementene så ser det ut til at det er mange flere. Svært få av de selger ut. Det har Stine Mari Røverdatter erfart, både i arbeidet med appen Broadcast Oslo – og fra flere år i musikkbransjen, som starta på klubben Blå.

– Musikk er den største greina inn i arrangementskalenderne og dessuten er det den type arrangement som er vanskeligst å få oversikt over, mener hun. Nå begynner hun og kollegaene å bli klare til å la flere teste den digitale kalenderen deres.

– Noen er gratis, noen finner du ikke på nettet, eller de er bare søkbare i siste liten før de finner sted. Stine Mari Røverdatter beskriver dermed mye av det som kjennetegner det brokete livemusikk-markedet. Sammen med Håvard Haga og utvikler Tim Harris bruker hun nesten 3 millioner kroner – inkludert egne arbeidstimer og utvikling – over et par år på å bygge opp Broadcast. De mener de har funnet svar på noen behov hos publikum, samtidig som de løser noen fragmenterte men repetitive oppgaver som arrangører og scener har i infojobben sin. Pengene til å utvikle før de har egentlige kunder får de fra investorer. De regner med å hente inn flere millioner til neste år fra andre investorer de er i kontakt med.

I sommer hadde de prøvesamarbeid med flere arrangementer, som festivalen Piknik i Parken.

– I musikk er det ofte bare ett show, mens teater og mye annet skjer likt flere ganger. Det er ikke så mange andre enn Karpe som kan lage ti mer eller mindre like show, samme sted, i musikk. Samtidig er det mange gjentakende oppgaver knytta til å gjøre det kjent. Mye må plottes om igjen i mange kanaler, som nettside, facebook, nyhetsbrev, en infotavle, pluss pluss pluss. Hos oss skal de kunne publisere i vår plattform og synkronisere det til alle kanalene.

– Alle markedsansvarlige bare «hurra!!»

– Ja, tilbakemeldingene fra dem vi har hatt innledende runder med er «hvis dere klarer dette, hjelper dere oss masse». Vi har jo ikke alt klart ennå, men vi er dér nå at noen kan begynne å jobbe på plattformen vår. Vi starter med klubben Blå, sier Haga.

– Vi vil bygge den nye plattformen som skal ta over for facebook events. Dette bunner jo i et ønske vi hadde sjøl, vi er tre musikkelskere som starta Broadcast. Vi har opplevd å gå glipp av ting, som når man kommer som musikkelskende turist til en by, eller når man oppdager noe først etter at det har skjedd. Og tenkte at vi lager det som ikke finnes ennå.

– Men Facebook … de har muskler, og er til stede i alle menneskers liv! Hvordan kan dere konkurrere med arrangementsdelen deres?

– Unge folk går vekk fra plattformen nå. Søkefunksjonen på facebookevents tjener deg sjeldent. Det er kanskje gratis på facbeook, men for å nå folk må arrangørene gjerne bruke penger. Og ikke minst: Facebook, eller Meta, har et ekstremt problem med fake events, beskriver Haga.

Når de har snakka med de største spillestedene i Oslo får de høre om at klubbene sletter opp til 20 falske facebook-events som gir seg ut for å være dem, i uka. Andre store portaler som skal fortelle publikum om konserter kan være basert på «scraping» av nettet og drar dermed med seg mange falske arrangement eller upresis informasjon.

Haga peker også på at Metas fokus er en helt annen vei enn fysiske arrangementer.

– Vi ser jo også at noen arrangører kutter ut facebookarrangement nå og heller vil ha publikum inn på egne nettsider.

– Vi er ikke bare nok en arrangørkalender, for dem finnes det nok av. Det finnes noen store internasjonale nå, men det har vært forsøk, og flere har valgt å gå inn i billetthandlerbransjen. Det kommer aldri vi til å gjøre!

– Vi tror på verifisert informasjon og filtrering for å gi brukeren noe som passer dem, skyter Røverdatter inn.

– Ja, og så er det jo ikke sånn at algoritmene egentlig skjønner mennesker? Når Spotify anbefaler meg Madonna bare fordi jeg har hørt på Beyonce, er jo det et signal om at det trengs noe menneskelig inn for å balansere anbefalingsalgoritmene?

– Ja, og noen av de kuleste opplevelsene kan være vanskelig å kategorisere.

Starter i Oslo

Oslo har mange tusen arrangementer, flere enn anntatt, har de sett når de teller opp: – Det er langt flere enn 5000 i året, som Musikkbyen Oslo lanserte som et tall for noen år siden – og det er svært få av de som selger ut. I appen har de en egen funksjon knytta til «utsolgt».

– Alle arrangører sier jo det hvis det virkelig er det – og dét ser vi veldig sjeldent. Der vil vi hjelpe dem til å fylle husene. Dette er observasjoner jeg har gjort meg i femten år, forresten. Det er et stort potensiale for bedre økonomi i kulturfeltet. Vi kan få inn de siste spontane gjestene, beskriver Stine Mari.

– Eller så er markedet overmetta. Det kan hende det arrangeres for mye?

– Ja, det kan hende.

I sine markedsundersøkelser – de har fått midler fra Innovasjon Norge til sonderinger – fant de at ingen av kulturarrangørene i hovedstaden jobber spesifikt med turister som egen målgruppe. Derfor tenker de at hoteller og taxier er i en slags tredje målgruppe.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Løsningene vår er klare for byer som Bergen og Trondheim, men vi starter i Oslo, sier Håvard Haga.