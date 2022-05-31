Samisk klubbing med DJ iDJa og DJ Ailo

Verdensstjerner, popstrupesang, tradisjoner og edgy elektronika til årets Riddu Riđđu

31.05.2022
Guro Kleveland- Red.

– Jeg gleder meg til å høre joiken og strupesangen ljome mellom fjellan, og se alle bålene på campen i de sene nattetimer, sier festivalsjef Sandra Márjá West, som mønstrer av som Riddu Riđđu-kaptein etter årets festival.

Den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu Festivála som hver juli arrangeres i Manndalen, Kåfjord kommune i Nord-Troms, har de siste 30 årene jobbet for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske. Tema for årets festival er rettigheter til land, og samler kunstnere fra Grønland og Sápmi i utstillingen «Binnáš vel!» (“litt til!”) med fokus på inngrep i urfolks land, melder festivalen, som i samarbeid med aktivistalliansen Redd Repparfjord «bringer stemningen fra Markoppsynet til Riddu-sletta».

Under årets Riddu Riđđu skjer også et festivalsjefsskifte. Ny festivalsjef, Sajje Solbakk, startet i jobben 1. juni og tar over den kunstneriske ledelsen etter Sandra Márjá West når Riddu Riđđu 2022 er gjennomført.

Og festivalsjef Sandra Márjá West er stolt over festivalprogrammet til den siste Riddu Riđđu med hennes signatur: – Det er veldig bra å få lage Riddu Riđđu, slik det skal være, med publikum fra både fjern og nær. Jeg gleder meg til å høre joiken og strupesangen ljome mellom fjellan, og se alle bålene på campen i de sene nattetimer, sier hun.

Sandra Márjá West har vært sjef for Riddu Riđđu siden 2018. Etter årets festival tar Sajje Solbakk over for fullt. (Foto: Riddu Riđđu)

Årets program er bredt og variert, melder Riddu Riđđu, «med alt fra smikurs til klubbing i lávvu med Article 3 og DJ iDJa & Dj Ailo». Superstjerna Angelique Kidjo fra Benin er den mest prisvinnende afrikanske solo-artisten i verden, og i april i år vant hun Grammy for albumet Mother Nature fra 2021. I juli spiller hun på Riddu Riđđu i Manndalen.

Duoen The Halluci Nation fra Canada (tidligere kjent som A Tribe Called Red) er kjent for et uttrykk der tradisjonell og moderne urfolksmusikk står sentralt, og der moderne hip-hop, tradisjonelle pow wow-trommer og vokaler produsert i edgy elektronika-stil møtes. Blant andre høydepunkt på årets festivalprogram nevner Riddu Riđđu popstrupesangartisten Riit fra Nunavut i Canada, Sámi Grand Prix-aktuelle SOÁ (som er portugisisk og betyr «lyder» på norsk, «čuodjá» på samisk) og afro-colombianske Lido Pimienta.

De samiske danserne Biret Haarla og Gáddjá Haarla opptrådte på Den samiske paviljongen under Veneziabiennalen, og i sommer får du se dem på Riddu Riđđu. Som del av Riddu Sessions opptrer de med en ny danseforestilling kalt Starting from staring.

I over 20 år har festivalen utnevnt «Årets unge kunstner». I år er det den sjøsamiske duojáren Márjá Karlsen som er Årets unge kunstner, noe den unge Tromsø-kvinnen kunne fortelle NRK Sápmi at betyr mye:
– Det er veldig stort å få ta med kunsten hjem til Sápmi. Jeg har drømt om å få vise frem kunsten min på Riddu og til et urfolks publikum.

Festivalsjef Sandra Marja West sa i samme intervju at hun er stolt over å presentere årets kunstner:
– For første gang har vi en duojár som årets unge kunstner. Márjá Karlsen er en spennende kunstner som legger vekt på historiefortelling og kollektivet bak et håndverk.

Mustafa x Elle Maija er et rykende ferskt samarbeid mellom samiske Elle Máijá Kleftsad Bær og Mustafa Hasan. Førstnevnte er gitarist og joiker, og har arbeidet med Mari Boine, Rolffa og Bitches Brew. Sistnevnte er rapper som er kjent for sine hardtslående tekster og sin lange kamp for å få bli i Norge.

Sajje Solbakk

Sajje Solbakk blir Riddu Riđđus nye festivalsjef

Riddu Riđđu har ansatt Sajje Solbakk som ny festivalsjef. Hun går inn i et fire års åremål i urfolksfestivalen i...

Sandra Marja West

Musikkvalget 2021: Sandra Márjá West krever satsing på joik

– Vi har en stor gruppe arbeidsfolk i samfunnet med dårligere rettigheter enn dem med AS eller fast ansettelse. Festivalsjefen i...

Ella Marie Hætta Isaksen i leiren ved Repparfjord

Morrašiin ja movttain váimmus: Artisttat vuosttaldit Riehppovuonas

Ella Marie Hætta Isaksen čohkke mielartisttaid Riehppovuona vuosttildanleirii lávlut ja čuojahit nuoskkideami ja boazodoalu gáržžádusaid vuostá.

Ella Marie Hætta Isaksen i leiren ved Repparfjord

Med sorg og motivasjon i hjertet: Artister til kamp i Repparfjord

Ella Marie Hætta Isaksen samler musikerkolleger i protestleiren i Repparfjord, mot forurensning og innskrenking av samisk reindrift.

Bilde fra dobbeltforestillingen Two Odysseys: Pimooteewin / Gállábártnit

Samisk opera nominert til pris i Canada

Rawdna Carita Eira har skrevet librettoen til operaen «Gállábártnit», som ble urfremført i Canada i november 2019. Nå er hun...

Honningbarna

Tine Thing Helseth ble frisk av kreft. Honningbarna ble voksne. Her er de beste albumene fra 2022.

Ary, Beharie, Honningbarna, Oslo-Filrhamonien, Djupet, Amalie Holt Kleive, Munch i musikken til Satyricon, med flere: her er Balladeredaksjonens favorittplater fra...

NRK

Komponistforeningen klager NRK inn til Kringkastingsrådet på ny

– Dette er ikke et forsvar for noe gammelt og konservativt, men et sug etter noe ekte, viktig, nytt, friskt...

Øyvind Torp Foto: BI:CCI

Mer privat kapital = mer norsk musikkeksport

Skal norske bransjeaktører utnytte internasjonal etterspørsel av norsk musikk optimalt er bedre tilgang til privat kapital nødvendig, skriver Øyvind Torp...