Verdensstjerner, popstrupesang, tradisjoner og edgy elektronika til årets Riddu Riđđu

Den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu Festivála som hver juli arrangeres i Manndalen, Kåfjord kommune i Nord-Troms, har de siste 30 årene jobbet for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske. Tema for årets festival er rettigheter til land, og samler kunstnere fra Grønland og Sápmi i utstillingen «Binnáš vel!» (“litt til!”) med fokus på inngrep i urfolks land, melder festivalen, som i samarbeid med aktivistalliansen Redd Repparfjord «bringer stemningen fra Markoppsynet til Riddu-sletta».

Under årets Riddu Riđđu skjer også et festivalsjefsskifte. Ny festivalsjef, Sajje Solbakk, startet i jobben 1. juni og tar over den kunstneriske ledelsen etter Sandra Márjá West når Riddu Riđđu 2022 er gjennomført.

Og festivalsjef Sandra Márjá West er stolt over festivalprogrammet til den siste Riddu Riđđu med hennes signatur: – Det er veldig bra å få lage Riddu Riđđu, slik det skal være, med publikum fra både fjern og nær. Jeg gleder meg til å høre joiken og strupesangen ljome mellom fjellan, og se alle bålene på campen i de sene nattetimer, sier hun.

Årets program er bredt og variert, melder Riddu Riđđu, «med alt fra smikurs til klubbing i lávvu med Article 3 og DJ iDJa & Dj Ailo». Superstjerna Angelique Kidjo fra Benin er den mest prisvinnende afrikanske solo-artisten i verden, og i april i år vant hun Grammy for albumet Mother Nature fra 2021. I juli spiller hun på Riddu Riđđu i Manndalen.

Duoen The Halluci Nation fra Canada (tidligere kjent som A Tribe Called Red) er kjent for et uttrykk der tradisjonell og moderne urfolksmusikk står sentralt, og der moderne hip-hop, tradisjonelle pow wow-trommer og vokaler produsert i edgy elektronika-stil møtes. Blant andre høydepunkt på årets festivalprogram nevner Riddu Riđđu popstrupesangartisten Riit fra Nunavut i Canada, Sámi Grand Prix-aktuelle SOÁ (som er portugisisk og betyr «lyder» på norsk, «čuodjá» på samisk) og afro-colombianske Lido Pimienta.

De samiske danserne Biret Haarla og Gáddjá Haarla opptrådte på Den samiske paviljongen under Veneziabiennalen, og i sommer får du se dem på Riddu Riđđu. Som del av Riddu Sessions opptrer de med en ny danseforestilling kalt Starting from staring.

I over 20 år har festivalen utnevnt «Årets unge kunstner». I år er det den sjøsamiske duojáren Márjá Karlsen som er Årets unge kunstner, noe den unge Tromsø-kvinnen kunne fortelle NRK Sápmi at betyr mye:

– Det er veldig stort å få ta med kunsten hjem til Sápmi. Jeg har drømt om å få vise frem kunsten min på Riddu og til et urfolks publikum.

Festivalsjef Sandra Marja West sa i samme intervju at hun er stolt over å presentere årets kunstner:

– For første gang har vi en duojár som årets unge kunstner. Márjá Karlsen er en spennende kunstner som legger vekt på historiefortelling og kollektivet bak et håndverk.

Mustafa x Elle Maija er et rykende ferskt samarbeid mellom samiske Elle Máijá Kleftsad Bær og Mustafa Hasan. Førstnevnte er gitarist og joiker, og har arbeidet med Mari Boine, Rolffa og Bitches Brew. Sistnevnte er rapper som er kjent for sine hardtslående tekster og sin lange kamp for å få bli i Norge.