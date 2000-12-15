Tyve år med FONO

Foreningen Norske Plateselskaper feirer tyveårsjubileum i disse dager. Fortsatt er kampen for økt bruk av norsk musikk i radio og TV, samt sterkere statlige støtteordninger for plateproduksjoner, blant de viktigste fanesakene. Ballade har tittet litt på FONOs historie – fra stiftelsesmøtet på Hotell Bristol 18. desember 1980.

Elleve norske plateselskaper samlet seg til stiftelsesmøte på Bristol 18. desember 1980. Tilstede var: Sæmund Fiskvik, Plateselskapet Mai, Ole A. Sørli, Notabene Records, Leif Hemmingsen, Snowflake Records, Tore Syversten, Vera Production, Eling Jørgensen, Octav, Erik Hillestad, Kirkelig Kulturverksted, Atle Helgestad og Finn Mosleth, Sheeba Records, Asbjørn Hægeland, Luther Forlag, Per Johnsen, Filadelfia, Barry Matheson, Continental Consult og Gunnar Hordvik, Arctic Records.

Følgende navn ble vedtatt: Norske Uavhengige Fonogramprodusenters Forening (Norske UFF).

Formålsparagrafen var som følger: «UFF skal virke for å fremme interessen for, omsetningen av og bruken av norske fonogrammer og videogrammer. Videre skal foreningen arbeide for full anerkjennelse av fonogrammet (plater/bånd) som kulturmedium. I alle henseende skal det legges vekt på norske opphavsmenns og artisters rettigheter.»

I dag har FONO – som ble foreningens nye navn fra 1985 – 81 medlemmer, som til sammen representerer en stor bredde innen norsk musikkliv. Vedtektene har flere ganger blitt revidert, men stort sett er målsettingen den samme som for tyve år siden. FONO – Foreningen norske plateselskaper «skal arbeide til beste for norsk fonogramproduksjon, og til fremme av fonogrammet som kulturmedium. FONO skal også fremme medlemmenes interesser overfor andre organisasjoner, foreninger og offentlige myndigheter.»

Kort historikk og viktige saker

Ole A. Sørli ble sittende som formann de tre første årene. I 1984 ble Jan Paulsen valgt som formann – et verv han beholdt frem til 1995. Fra og med 1995 ble Paulsen ansatt som daglig leder, og Audun Tylden valgt til formann. Dagens formann, Larry Bringsjord, overtok stafettpinnen fra Tylden i 1998.

Blant de viktigste sakene FONO har jobbet med, finner vi disse:

· I 1985 klarte FONO å få etablert den første prøveordning for «Innkjøp av norske kvalitetsfonogrammer».

· Helt siden midt på åttitallet har FONO stått for en egen stand på Midem-messen i Cannes for eksport av norsk musikk. Siden midt på nittitallet har denne satsningen også inkludert Popkomm i Tyskland.

· Fra 1984 har FONO samarbeidet med IFPI om avvikling av Spellemannprisen. Begge organisasjonene var for øvrig sterkt representert under avviklingen av OL på Lillehammer i 1994, der FONO inngikk en egen avtale med LOOC om bruk av musikk og fonogrammer.

· FONO har i samarbeid med Gamart dessuten utviklet anbefalte standard-kontrakter for platebransjen i Norge.

· De enkelte FONO-medlemmene bruker foreningensom en kanal til å fremme sine synspunkter i bl.a. økonomiske spørsmål i forbindelse med NCB, radiopenger, Gramo og lignende. FONO jobber også med saker som angår markedsføring av norsk musikk på hjemmemarkedet, samt internasjonale arrangementer som Midem.

En slagkraftig organisasjon

FONO har etterhvert skaffet seg en betydelig posisjon i det norske musikklivet, og foreningen er i dag representert i de fleste fora og organisasjoner som arbeider med musikk og musikkproduksjon.

For tiden sitter representanter fra FONO i blant annet disse komiteene og utvalgene: PER (Platebransjens Etiske Råd), Norsk Kassettavgiftsfonds styre og fagutvalg, Spellemannkomiteen, Antpiratgruppen, Innkjøpsordningen for Nye Norske Fonogrammer, musikkdatabasen Phonofile, GRAMO, FFP – Forenede Fonogramprodusenter, Fondet for utøvende kunstnere, Gamlengprisen, Forum for Norsk Musikk, Norwaco og Music Export Norway.

Dagens styre i FONO består i tillegg til styreformann Larry Bringsjord av Ketil Sveen (Voices of Wonder), Terje Engen (S2 Records), Helge Westby (Grappa) og Hege Imerslund (Aurora/Hemera). Øyvind Larsen og Veslemøy Solberg er varamedlemmer.

FONO holder i dag til Meltzergate 9 i Oslo, der de deler kontoer med bl.a. MajorStudio, MTG Productions og Phonofile.

Følgende norske plateselskaper er i dag med i FONO: Acoustic Records, Amas Ent. A.S., Animal Voice Production, Barracuda Productions , Bergen Records,Bjørk Audio, Black Ballon Records, Blue Jersey Music, Blue Mood Records, BP/tinnitus, Buen Kulturverksted, K. Buen, Busk Lydstudio, C+C Records, City Connections, Curling Legs, DAT O.S., Dialog Foss Production, dBut Records, Egmont Serieforlaget AS, Etnisk Musikklubb, Euridice, Farmen, Gemini Records, Grammofon A/S Electra, Grappa Musikkforlag , Hot Club Records, ICMP, IDUT, Insomnia Kulturproduksjoner, Jeps, Jo Vestly Produksjon, Kirkelig Kulturverksted, Lofotselskapet, Lynor, MajorStudio , Master Music, Metropol Music, MTG Productions, Musico, Musikkoperatørene, Musikkpartner , Naxos, New Cut Music, Nidelven Grammofon, Noah , NOR-CD, Nordicae, Nord Norsk Plateselskap, Norsk Komponistforening, Notabene Records, Odin, Oh Yeah!, Oslo Records , Oslove, Pan Produksjon, Panser Records, Pilgrim, Plateselskapet Skarv, Prima Music, Progress, Quattro, Real Records, Rec 90, Resonant Music, Rune Grammofon, S2 Records, Scream Music Entertainment, Sharatima, Smalltown Supersound, Sound & Pictures Industries, Spinner Records, Storyteller Records, T-Kay, Talent Video & Audio Produksjon, Tatra Productions, Thema Music, Tylden & Co, Trust Me Records, Via Music, Voices of Wonder og Vossa Jazz Rec.