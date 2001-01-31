Tove Karoline Knutsen går av som festspilldirektør

Tove Karoline Knutsen forlater stillingen som direktør for Festspillene i Nord-Norge når åremålet hennes går ut i oktober. Knutsen informerte styret i FiNN om dette tirsdag. Årets festspill, som blir den siste under Knutsens ledelse, vil fokusere på nordområdenes nærhet til havet. Vestlandskunstnerne Nils Petter Molvær og Ørnulf Opdahl er tiltenkt sentrale roller.

Tove Karoline Knutsen ga styret formell beskjed om sin avgjørelse i går, etter avgangen også tidligere har vært annonsert. Til Nordlys uttaler hun at hun stiller med blanke ark når hun er ferdig med sitt engasjement til høsten. Styreleder Tove Veierød beklager at Knutsen forlater Festspillene nå, og uttaler til avisen: – Vi skulle gjerne hatt henne ennå en tid.

Tove Karoline Knutsen har vært ansatt stillingen som festspilldirektør i Harstad siden 1996. Festspillene startet etter initiativ av journalist Jan Kr. Nilssen i 1964, og de første festspillene ble åpnet 5. juni 1965. De var da bygd opp omkring et stort nordnorsk musikkstevne og sagaspill ved Laugenvannet. Formålsparagrafen var å ”styrke det kunstneriske og kulturelle livet i Nord-Norge ved å arrangere Festspillene i Nord-Norge (FINN), spre sine aktiviteter i landsdelen så langt det er praktisk og økonomisk mulig, samt å være et eksponseringsforum for organisasjoner og personer i landsdelen som utøver kunstnerisk og kulturell virksomhet.”

På FINNs egne nettsider heter det videre: ”Festspillenes programprofil tok alt fra starten utgangspunkt i at arrangementet skulle være et fellesforum for nordnorske amatørkrefter og profesjonelle kunstnere. Festspillene i Nord-Norge ble en smeltedigel for et mangfold av kulturytringer, og som direkte resultat av Festspillenes virksomhet ble den ene landsdelsorganisasjonen etter den andre dannet; de fleste under Festspillene: Nordnorsk Forfatterlag, Nordnorsk Jazzforum, Nordnorsk Viseforum, Nordnorske Bildende Kunstnere, og en lang rekke andre.

Et særtrekk ved Festspillene i Nord-Norge er at festivalen er et produserende festspill. FINN utarbeider selv en lang rekke prosjekter, enten som aleneprodusent, eller i samarbeid med andre. Disse programinnslagene vokser frem oftest etter behov i landsdelen og spenner over flere genre: billedkunst, musikk, teater, barneforestillinger etc.”

Nordisk Ministerråd utpekte Festspillene i Nord-Norge til Årets Nordiske Kulturfestival i 1993, og fra 1995 fikk FINN status som knutepunktsinstitusjon i tråd med Stortingsmeldingen ”Kultur i tiden”. Det er i dag fire festivaler i Norge som har status som slike knutepunktsinstitusjoner: Festspillene i Nord-Norge, Festspillene i Bergen, Olavsfestdagene i Trondheim og Molde Internasjonale Jazzfestival.

Tema for årets festspill vil være ”Hav – ferdselsvei, levevei ”, og setter fokus på nordområdenes nærhet til havet. To vestlands- kunstnere vil stå sentralt i programmet: komponist og jazzmusiker Nils Petter Molvær, opprinnelig fra Langevåg på Sunnmøre, og billedkunstner Ørnulf Opdahl fra Ålesund. Scenograf og lysdesigner Kristin Bredal, oppvokst i Steigen i Nordland, er neste års festspillkunstner.

Kystkommunene Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Herøy vil være årets såkalte markeringsdistrikt, mens festpillene ellers vil kunne by på ungkunstprosjektene «Feminine forbrytelser» med jentegruppen Uendelig Teater fra Bodø/Sørfold, og «2001 Lyd» med Amund Sjølie Sveen fra Vadsø/Tromsø. I tillegg blir det norske og internasjonale artister/aktører, festspillklubb, rytmisk musikk, kabareter, film, seminarer, utstillinger og mye til.

Sommerens festspill, som er de 37. i rekken, går av stabelen fra 22. til 30. juni.