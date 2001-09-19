Topp 30 fyller 10 år

Før Hit40, som ligger til grunn for Hit Awards, var Radio Topp 30. Det er i år ti år siden Norges første radiobaserte hitliste ble publisert for første gang. Topp 30 lever fremdeles i beste velgående – og er stadig det viktigste barometeret for å måle hva som spilles mest på norske lokalradioer. FJ har snakket med en av initiativtagerne til RT30 – Jørn Dalchow.

Jørn Dalchow er i dag leder for plateselskapet daWorks. Han tenker med glede tilbake på den spede begynnelsen til RT30, som kom i stand etter et initiativ av ham selv og David Fishel, som i dag er å finne i nettradioen Jazz Scene.

— David drev med promotion for PolyGram på den tiden, og innså at man jobbet nesten uten mål og mening overfor radioene. Han skjønte at det ville være mye å vinne på en nasjonal spilleliste, der man kunne måle hvilke resultater man faktisk oppnådde. Dermed tok vi et initiativ overfor bl.a. nærradioene og NRK, og satte sammen med dem opp et rammeverk for hvordan en slik hitliste kunne fungere. Vi fikk utarbeidet et vekttallsystem, og hadde med oss støttespillere som P1 og senere musikksjef Jan Rustad i Petre. Den aller første Radio Topp 30-listen så dagens lys 5. september 1991, og hadde Bryan Adams «(Everything I Do) I Do It For You» som nunmer 1. Da var det vel gått fire-fem måneder siden David og jeg hadde tenkt tanken for første gang.

Listen ble i begynnelsen publisert i mange av landets aviser , og ble også gjort om til et eget radioprogram hos en rekke radiostasjoner. Dalchow tror at RT30 var med å profesjonalisere radioene rundt om i landet.

— Jeg er litt stolt over hva vi fikk til, særlig fordi vi var så tidlig ute med en nasjonal airplay-liste. Vi var de første i Skandinavia som presenterte denne modellen, som senere skulle få varianter som Radio Topp 40. Jeg tror listen ganske fort ble et verktøy for radioer her hjemme. Dette var jo i urtiden, der vi fremdeles sendte ut Telex-meldinger fra PolyGram, og reklamefinanisert radio ennå var et ganske nytt konsept. Dagsrevyen gjorde da også lanseringen av listen til et av toppoppslagene sine den dagen. Vi fikk både nærradioer og riksdekkende kanaler til å tenke i termer som playlister og formatering, og sørget samtidig for tettere bånd mellom plateselskapene og radioene.

Etter et par år innså Dalchow og Fishell at det var på tide å la andre drive arbeidet med listen videre.

— Vi tok kontakt med Simen Rognerud og Nicolai Fasting, som hadde startet Musikkguiden et par år før. Vi ga dem alle rettigheter til listen, og kunne snart se store forbedringer i systemet vårt. Da FaroJournalen kom på banen, ble jo også det en ny plattform for RT30. I dag er RT30 og Hit 40 to lister som i mine øyne utfyller hverandre godt. Hit40 baserer seg på innrapportering og tar seg av det mer riksdekkende, kommersielt massive markedet, mens RT30 benytter sev elektronisk registrering og nok fanger opp mer av det som rører seg ute i distriktene. Jeg vet for esempel at en profesjonell promotionmedarbeider som Nina lauritzen ofte jobber bevisst opp mot RT30. Om du klarer å breake en artist der først, kan det øke mulighetene for at du også kan nå ut via Hit40. Ellers vil jeg gjerne si at jeg at svært fornøyd med måten Simen og Nicolai tok konseptet videre på.