Oppsiktsvekkende FONO-utspill var NRK-tabbe

05.09.2003
Kyrre Tromm Lindvig

Ifølge et intervju som nylig ble lagt ut på NRKs hjemmesider, så skal Erling Andersen i FONO ha gått ut og krevd politisk handling for å dempe platebutikkenes og platekjedenes makt – og dermed øke andelen av smal norsk musikk i hyllene. Dette benekter han imidlertid på det sterkeste. – Dette er rent oppspinn, uttaler han. – Vi i FONO har relativt god bakkekontakt , og skjønner godt at folk må få lov til å drive butikk. Dette kan ikke styres politisk, sier Andersen til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

I intervjuet NRK.no la ut 27. august står bl.a. følgende å lese: «Det er for lite smal musikk i platebutikkene, og platekjedene har fått for stor makt. Det er opp til politikerne å stoppe utviklingen, mener Erling Andresen, økonom i interesseorganisasjonen for norske plateselskaper, FONO.»

Nå avkrefter Andersen at han noensine har sett for seg en politisk styring av platekjedene, og mener seg grovt feilsitert av nettstedet.

— Jeg er ikke så naiv at jeg tror at politikerne kan styre de store kjedene som f.eks. Platekompaniet. Disse kan selvfølgelig selge hva de vil, sier Andersen.

Han har absolutt meninger om at det er for lite norsk musikk, og da særlig av de smalere sjangerne, i de store platekjedenes hyller.

— Jeg mener så absolutt at de har et ansvar for å fremme norsk musikk. En aktør med mellom 20 og 30 prosent av markedet, som Platekompaniet, har et ansvar for å ha et visst breddeutvalg. De bør være seg sitt kulturansvar bevisst. Men det er ikke konsesjonsbelagt å drive platebutikk. Ingen kan styre Platekompaniet, og slik bør det også være, sier Andersen med ettertrykk.

Debatten om økte bevilgninger til innkjøpsordningen av norske fonogrammer har medført at man ofte skuler over til bokbransjen, som har en bransjeavtale som sikrer at norsk litteratur blir tilgjengelig i bokhandlene over hele landet. Andersen påpeker at dette imidlertid ikke er aktuelt for platebransjen.

— Vi har jobbet med å få til en slik avtale, men de store multinasjonale selskapene har ikke vært interesserte i det. I en sånn sammenheng blir vi i FONO veldig små, og derfor har ikke dette vært en prioritert sak for FONO , i alle fall ikke for øyeblikket, forklarer han.

— Det vi jobber for er en økning av innkjøpsordningen. Vi mener at den bør økes fra at man i dag kjøper inn mellom 18 og 20 prosent av alle nye norske utgivelser til at man skal kjøpe inn 70 prosent, og øker antall innkjøpte pr. utgivelse fra 500 til 1000 . Disse platene skal distribueres til biblioteker, musikkskoler, skolerbiblioteker, barnehager og ikke minst til utlandet. Vi har fått positive signaler via kulturmeldingen, men vi får se når statsbudsjettet kommer. Vi har store forhåpninger, men venter fortsatt på en konkret tallfesting av de gode signalene , sier Andersen.

Jan Paulsen, som er leder i FONO, forklarer at man kan se for seg en ordning hvor en butikk får et eksemplar av en nyutgivelse gratis, mot at man forplikter seg til å ta et nytt eksemplar inn igjen hvis den blir kjøpt.

— Poenget er at hvis jeg er på Toten eller andre steder hvor platebutikktettheten ikke er så høy som i storbyene, så skal jeg likevel kunne ha bred tilgang til norske utgivelser, forklarer Paulsen til Ballade.

— En slik ordning ville kunne hjelpe til med å få distribuert norsk musikk, men den må være frivillig, avslutter han.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Tore Hansen,

VG-lista: Lite støtte til Showtime

Tore Hansen i Norsk Artistforbund er ikke enig i at GGF med overlegg forsøker å holde visse typer musikk utenfor...

Jan Garbarek (Sorthvitt)

– Er ikke Jan Garbarek god nok for VG?

– Arrogant, sier FONO-direktør Jan Paulsen om VGs artikkel «Spennende Platehøst» på tirsdag. Den påberoper seg å oppsummere hva som...

Plater i reol

Norsk musikkproduksjon – en helt vesentlig del av norsk kultur

– Vi er ikke misunnelige på innkjøpsordningen for bøker, men velger heller å vise til bokbransjen som et godt kulturpolitisk...

Rune Kristoffersen

– Det viktige er ivaretagelsen av et kunstnerisk mangfold

– All den tid hverken undertegnede eller platebransjen har angrepet innkjøpsordningen for bøker, bruker Dag Larsen forholdvis mye plass til...

Jenny Jenssen

Arvid Berge i Showtime Records: – Sterke bånd mellom Platekompaniet og GGF

Arvid Berge driver Showtime Records, som gir ut populærmusikk for godt voksne. De siste tre ukene har han solgt 13...

JR Ewing: Ride Paranoia cover

TUBA: – Platekompaniet prioriterer smale utgivelser

Salgsjef i TUBA, Roar Hals, sier i dag til Ballade at «platekompaniet har gjort det lettere å få kredibel musikk...

Flere saker

Gjenfødt Kultur på Øya

Aldri slutt å sutre over Øya!

Øya er spesiell, difor bryr også publikum seg om stoda til festivalen, og sutrar over utviklingar i ulike retningar, eller...

Talskvinne Marianne Hurum i Kulturkampen Foto: Kulturkampen

Relanserer Kulturkampen

Kampanjen vil, som ved foregående valg, sette kunst- og kulturpolitikken på dagsorden og synliggjøre bredden og mangfoldet i det norske...

Blvck o

by:Larms demoband er klare

Juryen har valgt de 26 ferskeste artistene som får spille på by:Larm og by:Larm Black.