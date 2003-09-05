Oppsiktsvekkende FONO-utspill var NRK-tabbe

Ifølge et intervju som nylig ble lagt ut på NRKs hjemmesider, så skal Erling Andersen i FONO ha gått ut og krevd politisk handling for å dempe platebutikkenes og platekjedenes makt – og dermed øke andelen av smal norsk musikk i hyllene. Dette benekter han imidlertid på det sterkeste. – Dette er rent oppspinn, uttaler han. – Vi i FONO har relativt god bakkekontakt , og skjønner godt at folk må få lov til å drive butikk. Dette kan ikke styres politisk, sier Andersen til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

I intervjuet NRK.no la ut 27. august står bl.a. følgende å lese: «Det er for lite smal musikk i platebutikkene, og platekjedene har fått for stor makt. Det er opp til politikerne å stoppe utviklingen, mener Erling Andresen, økonom i interesseorganisasjonen for norske plateselskaper, FONO.»

Nå avkrefter Andersen at han noensine har sett for seg en politisk styring av platekjedene, og mener seg grovt feilsitert av nettstedet.

— Jeg er ikke så naiv at jeg tror at politikerne kan styre de store kjedene som f.eks. Platekompaniet. Disse kan selvfølgelig selge hva de vil, sier Andersen.

Han har absolutt meninger om at det er for lite norsk musikk, og da særlig av de smalere sjangerne, i de store platekjedenes hyller.

— Jeg mener så absolutt at de har et ansvar for å fremme norsk musikk. En aktør med mellom 20 og 30 prosent av markedet, som Platekompaniet, har et ansvar for å ha et visst breddeutvalg. De bør være seg sitt kulturansvar bevisst. Men det er ikke konsesjonsbelagt å drive platebutikk. Ingen kan styre Platekompaniet, og slik bør det også være, sier Andersen med ettertrykk.

Debatten om økte bevilgninger til innkjøpsordningen av norske fonogrammer har medført at man ofte skuler over til bokbransjen, som har en bransjeavtale som sikrer at norsk litteratur blir tilgjengelig i bokhandlene over hele landet. Andersen påpeker at dette imidlertid ikke er aktuelt for platebransjen.

— Vi har jobbet med å få til en slik avtale, men de store multinasjonale selskapene har ikke vært interesserte i det. I en sånn sammenheng blir vi i FONO veldig små, og derfor har ikke dette vært en prioritert sak for FONO , i alle fall ikke for øyeblikket, forklarer han.

— Det vi jobber for er en økning av innkjøpsordningen. Vi mener at den bør økes fra at man i dag kjøper inn mellom 18 og 20 prosent av alle nye norske utgivelser til at man skal kjøpe inn 70 prosent, og øker antall innkjøpte pr. utgivelse fra 500 til 1000 . Disse platene skal distribueres til biblioteker, musikkskoler, skolerbiblioteker, barnehager og ikke minst til utlandet. Vi har fått positive signaler via kulturmeldingen, men vi får se når statsbudsjettet kommer. Vi har store forhåpninger, men venter fortsatt på en konkret tallfesting av de gode signalene , sier Andersen.

Jan Paulsen, som er leder i FONO, forklarer at man kan se for seg en ordning hvor en butikk får et eksemplar av en nyutgivelse gratis, mot at man forplikter seg til å ta et nytt eksemplar inn igjen hvis den blir kjøpt.

— Poenget er at hvis jeg er på Toten eller andre steder hvor platebutikktettheten ikke er så høy som i storbyene, så skal jeg likevel kunne ha bred tilgang til norske utgivelser, forklarer Paulsen til Ballade.

— En slik ordning ville kunne hjelpe til med å få distribuert norsk musikk, men den må være frivillig, avslutter han.