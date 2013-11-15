Ny Jazz-app

Spotify har lansert Jazzify, etter gode erfaringer med Classify og Bluesify.

Jazz-appen «Jazzify» tilsvarer «Classify» og «Bluesify», som er tilsvarende satsninger for klassisk musikk og blues, hvor sistnenvte ble lansert for en måned siden. Meningen er å gjøre det lettere for brukerne å finne frem til musikk i ulike sjangere.

Appen Classify kom i fjor, og har siden da fått 100 000 månedlige brukere. Appen er nedlastet 348 000 ganger, og har over 1500 spillelister og album tilgjengelig.

Musikken er i jazzappen er søkbar etter artist, instrument , tidsperiode og undersjanger. Appen foreslår relatert musikk og har bakgrunnsinformasjon om musikken.

Det er gjort avtaler med selskaper som Sun Records, Verve Music Group, Blue Note Records, Alligator Records, og Vanguard Records og musikk fra disse selskapene er altså blant det som finnes tilgjengelig gjennom appen.