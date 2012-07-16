NRF søker mentorer

Skal veilede lokale ungdomsarrangører

Norsk Rockforbund (NRF) søker seks arrangørpiloter som skal hjelpe ungdommer i eget lokalmiljø med å gjennomføre sitt drømmearrangement. Hensikten med prosjektet Teenage Kicks! er å bygge faglig kompetanse og bidra til lokal tilhørighet.

Alle mentorer vil få faglig oppfølging av NRF, samt honorar. Søknadsfrist er 1. august 2012.

Teenage Kicks! er et av fem delprosjekter under paraplyen ‘Konsertarrangører som tilflytningsgeneratorer’, som drives med støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet.