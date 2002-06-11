Norsk Ballettforbund har skiftet navn til Norske Dansekunstnere – forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. Navneskiftet ble vedtatt av forbundets generalforsamling 8. juni 2002 med stort flertall.

I begrunnelsen for vedtaket heter det blant annet;

«Norske Dansekunstnere, med undertittel forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, beskriver bedre hvem forbundet representerer enn Norsk Ballettforbund. Navneendringen vil i større grad være med på å synliggjøre hvem vi er og hvem vi arbeider for.»

Navneskiftet er gjeldende umiddelbart, og må nok karakteriseres som en historisk begivenhet i forbundets 55. år.

Det nyvalgte styret i Norske Dansekunstnere – forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, består av forbundsleder Tone Øvrebø Johannessen, nestleder Pauline Hasse og styremedlemmer Torkel R. Bråthen, Toini Kristensen, Anne T. Kværner, Merete Lingjærde, og Cecilie Lindemann Steen. Vararepresentanter er Peder Horgen, og Ingunn Rimestad.

Forbundet ble dannet i 1947, og har siden den gang arbeidet for norske dansekunstneres interesser og rettigheter. Norske Dansekunstnere organiserer dansere, koreografer og pedagoger, og er den største organisasjonen for dansekunstnere i Norge. Organisasjonen har i dag over 560 medlemmer.