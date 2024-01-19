NHO: – Daniel Ek var invitert som gründer og innovatør

Næringslivets Hovedorganisasjon fikk endelig Spotifygründeren til å komme til Oslo – men fikk kritikk for å ikke ta musikkskaperes rettigheter på alvor. Dette svarer de.

Professor Sigrid Røyseng ved Norges Musikkhgskole kaller det et tankekors: – De som skaper innholdet på plattformene opplever usikkerhet og manglende transparens om hvordan rettighetene deres behandles i tida framover. Så skjønner jeg at ledelsesperspektivet var ramma for Daniel Eks tale hos NHO. Men her har jo musikkbransjen en utfordring, når rettighetsspørsmålene og dynamikken i en hel musikkbransje ikke er på dagsorden i samtale med viktige premissleverandører. Slik oppsummerte hun kontrasten mellom Spotifysjefens mottakelse i «det store næringslivet» i Oslo versus reaksjonene som går i «det lille musikkæringslivet».

Røyseng leder regjeringas musikkutvalg, og kalte NHO umusikalske da de inviterte og «omfavnet» Spotifysjef og grunnlegger Daniel Ek – uten kritiske spørsmål. Bakteppet er nye grenser for vederlagsutbetalinger fra Spotify – omtalt flere ganger på Ballade.no – og varierende misnøye fra deler av musikkbransjen over hvor lite kontroll de har med hvordan techutviklinga kan påvirke inntektene til dem som skaper musikken.

Røysengs innlegg – skrevet sammen med Anja Nylund Hagen

– Daniel Ek er en techleder og entreprenør som vi har forsøkt å få til NHOs årskonferanse lenge, og i år gikk det. I NHO heier vi på norsk næringsliv og ikke minst de små og mellomstore bedriftene, gründerne og innovatørene som jobber fram nye ideer og oppfinnelser som bringer Norge og verden videre. NHOs Årskonferanse er en bred konferanse for medlemsbedrifter og politikere.

Det skriver NHO, ved kommunikasjonsrådgiver Hanne Skodje, i svar til ballade.no.

– Ek var invitert som gründer og innovatør for å snakke om årets tema som var «lederskap og løsninger». Derfor var det naturlig at dette var tema for innlegget hans. Uansett hva man måtte mene i diskusjonene rundt Spotify og musikkindustrien, er Ek en av de mest framtredende figurene i moderne teknologisk entreprenørskap. Et av hans poeng fra scenen var at bedrifter og entreprenørskap kan være en drivkraft for løsninger og komme med svar på mange av utfordringene verden står i – enten det er sosial ulikhet, forsvar eller klimaendringer, skriver NHO.

