MFO inviterer til frokostmøte med forslag om ny kulturlov

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og leder Arnfinn Bjerkestrand inviterer til kulturpolitisk frokostmøte fredag 12. mars kl. 09.00 i Filmens Hus. Anledningen er overrekkelsen av et opprop fra over 40 organisasjoner i kulturfeltet, til statssekretær Yngve Slettholm og stortingsrepresentant Ola T Lånke (KrF). I tillegg kommer saksordfører for kulturmeldingen, Olemic Thommesen. – Signaler tyder på at begge oppropene har bred støtte i Stortinget, skriver forbundsleder Bjerkestrand.

Til nå har over 40 organisasjoner sluttet seg til initiativet fra MFO, forteller Bjerkestrand. Oppropet som skal overrekkes statssekretæren, kulturkomiteen og saksordføreren for kulturmeldingen, har tre deler:

Første del er en kommentar til kulturmeldingens kapittel nr. 18 om ”Økonomiske og administrative konsekvensar”. Oppropet oppfordrer til å løfte kulturbudsjettet til 1% av statsbudsjettet:

”De undertegnende organisasjoner vil fremme forslag om at det tas et felles politisk initiativ for å løfte kulturbudsjettet opp til 1 % av Statsbudsjettet. Dette vil utgjøre en dobling av nåværende kulturbudsjett, inkludert film og medieformål og vil være nødvendig for å nå de utfordringer som det er gjort greie for i meldingen.”

Den andre delen av oppropet omhandler spørsmålet om kulturlov. I B.innst.S.nr.2 (2002-2003) sa Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen under kapt. 320 Allmenne kulturformål følgende:

” Komiteen mener det er viktig å sikre folk tilgang til et best mulig kulturtilbud. Gjennom bevilgninger via ulike fond i tillegg til direkte støtte til en rekke enkeltprosjekter og satsingsområder, kan det offentlige i samspill med frivillige og profesjonelle kulturarbeidere skape rike opplevelser og et aktivt kulturliv over hele landet. ”

Videre sa komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet: ”disse medlemmer ber om at en generell kulturlov blir grundig drøftet og vurdert i Regjeringens varslede kulturmelding.”

Organisasjonene som har undertegnet oppropet mener et forslag til en allmenn kulturlov ikke er grundig nok drøftet i meldingen. De ber derfor om at stortingskomitéen nå må gi departementet pålegg om å sette i gang de utredningene som er nødvendige.

Til slutt har MFO satt opp et utkast til hovedpunkter i en allmenn kulturlov. De slår fast at formålet med loven vil være å sikre alle menneskers rett til et likeverdig kunst- og kulturtilbud med profesjonelle kunst- og kulturopplevelser og egenaktivitet, uavhengig av geografi og økonomi.

Staten skal, i samspill med kommuner, fylkeskommuner og mangfoldet av frivillige organisasjoner og med respekt for kunstens og kulturens egenart, ta et nasjonalt ansvar for å nå målsettingene i denne loven.

Kommuner og fylkeskommuner skal fremme, støtte og organisere kunst- og kulturvirksomhet og sørge for at alle innbyggere får tilgang til kunst- og kulturopplevelser.

Kulturtiltak for barn og unge skal prioriteres. Kulturvirksomheten skal omfatte både profesjonelle kunstnere og tiltak for amatører og frivillige.Det skal leggest vekt både på lokale tradisjoner og å fremme kulturarven, og på nyskapning og mangfold.

De særskilte samiske kunst- og kulturformene skal få anledning til å utvikle seg videre. Kulturvirksomheten skal omfatte et flerkulturelt aspekt.

Frokostmøtet hvor overrekkelsen skal skje arrangeres av LO kommune, LOs kulturpolitiske utvalg og Musikernes fellesorganisasjon.