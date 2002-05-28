Managere vil ha reisestøtte

Eivind Brydøy, leder for International Music Manager forum i Norge, støtter forslaget om å opprette en reiserefusjonsordning for musikere. – Dette er en god tanke, men jeg tror det bør være et utvalg kulturpersoner som bestemmer hvem som skal få refusjon og ikke. Man har kanskje tenkt at de arrangørene vil booke bør få reisestøtte, men det synes jeg kan bli en litt snau begrunnelse, kommenterer den personlige manageren til populære artister som Kaizers Orchestra, Bel Canto, Bjørn Berge, Multicyde og Krøyt.

Lederen for den internasjonale sammenslutningen av managere for musikkbransjen her hjemme mener dagens ressurs bruk er økonomisk ressursbruk.

— Generelt vil jeg si at slik det er idag er midler som går direkte tilutøverne eller direkte til spillestedene øremerket kjøp av artister, svært effektive dersom man ser på hvor mye kultur pr. krone. Midlene i TTF ordningen slik den er idag gjør jo at mange band som ellers ikke kunne reist på turne nå får til mellom 15-30 konserter med summer på 10.-40.000. Det må jo sies å være lite støtte pr. publikumer. Det har også en klar distriktsprofil, noe som nok blir nødvendig framover. Slik det er nå med flypriser er det svært få band fra Sør-Norge som kan turnere i Nord-Norge i

det hele tatt og omvendt.

Han er derfor skeptisk til å overlate styringen av en reiserefusjonsordning til spillestedene.

Arrangørstøtte kan etter hans mening også ha negative sideeffekter.

— Det kan også føre til sløvhet fra arrangørenes side i form av promotering av konsertene dersom de får band gratis fordi de har dekket reisen. Samtidig er det et spørsmål hvor pengene skal taes fra. Ingen kan vel si at det er negativt å bringe kultur inn i skolene heller, så det vil muligens være feil å ta alle disse midlene fra «Den Kulturelle Skolesekken».

Managerene til Noora, Paris, Infinity, Bel Canto, Kaizers Orchestra, Bjørn Berge og Multicyde er redd byråkratiet.

— Problemet ligger i å finne ut av hvordan den totale summen fordeles og hvem som skal få refusjon, samt at ikke alt forsvinner i administrasjon fordi det er en mengde artister som skal ha støtte. Det kan jo ikke bli slik at det er en «first come first serve» ordning heller og pengene blir brukt opp før juni hvert år.

— Bredden sikres ved at de som deler dette ut ikke har bestemte føringer i noen bestemt retning kulturelt sett. Det vil si en bredt sammensatt gruppe folk.