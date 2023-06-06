Kronekrasj og inflasjon: Må få økonomisk hjelp av familien

Krona synker som en stein og gjør det ulønnsomt for norske band å turnere i utlandet, forteller Music Norway. Samtidig sliter utenlandsbaserte musikere, som Karl Ivar Refseth, når lønna kommer fra Norge og regningene skal betales i euro.

– Situasjonen knyttet til den svake kronekursen er sammensatt. Alle norske eksportbedrifter som får betalt for varer og tjenester i utenlandsk valuta har fått økte inntekter den siste tiden, også innen musikknæringen. For eksempel vil et honorar kontraktert i euro eller dollar gi deg mer på konto enn på veldig lenge når dette honoraret veksles inn i norske kroner, forteller Music Norways direktør Tone Østerdal.

Men. Det er ett stort men.

– For mange vil imidlertid denne gevinsten spises opp av dyrere varer og tjenester i den andre enden. I de fleste markeder som tradisjonelt har vært attraktive for norske artister, som USA og Storbritannia, er det nå ekstremt dyrt å turnere. Både på grunn av økt inflasjon og den svekkede krona. Vi hører om artister som kvier seg eller rett og slett dropper planer om å turnere i USA, for eksempel, fortsetter Østerdal.

Musiker Karl Ivar Refseth flyttet til Berlin i 2005. I dag bor han med sin syv år gamle datter og katt i Kreuzberg.

Da han flyttet hit for 18 år siden kostet én euro 7,5 kroner. På den tiden prydet en ung Edvard Munch tusenlappen. Veklset man den inn satt man igjen med rundt 130 euro. I dag er 1000 kroner-seddelen preget av stormende hav, og vil man bruke den i Europa har verdien sunket til snaut 85 euro.

I forrige uke bikket krona 12 kroner for én euro. VG skrev om nordmenn som gruer seg til å sjekke kontoutskriften når de kommer hjem fra utenlandsferien. Men hva når man bor i fast i utlandet, og har inntekt fra Norge? Når den svake krona ikke bare legger en demper på ferieukene, men på livet generelt?

– Det er tøffe tider, og jeg har måttet få hjelp fra familie i Norge gjennom de siste årene med pandemi, og nå inflasjon og svak kronekurs. Jeg har mottatt støtte fra det som må være Norges snilleste onkel, og derfor klarer jeg meg, så det er ikke synd på meg, understreker Refseth.

Han anslår at 80 prosent av inntektene hans kommer fra Norge, og resten fra jobber han gjør i Tyskland og resten av Europa. I tillegg til å være utøvende musiker, og turnerer med sin trio eller som solo-vibrafonist, gjør han Stomp-seminarer på norske skoler gjennom Den kulturelle skolesekken. Han har også inntekter fra seminarer og kursing i personlig produktivitet.

Refseth har også vært fast medlem i det tyske indierock-bandet The Notwist siden 2010. Og spiller også med visesangeren Gisbert zu Knyphausen og DJ’en Acid Pauli.

– I Tyskland er inflasjonen rundt 7 prosent nå. Gass og strømpriser har skutt i været her også. Jeg prøver å handle inn dagligvarer én gang i uka. Tidligere kom alt på 60-70 euro, i dag kommer det alltid på over hundre for de samme varene, forteller han.

At den norske kronas verdi stadig synker gjør at alt han kjøper i praksis blir enda dyrere. Refseth prøver å kutte i kostnadene for å holde hodet over vannet.

– Jeg spiser ikke ute mer, og går ikke på café. Det var jo noe av det sjarmerende med å bo i Berlin, at det har vært ganske rimelig frem til nå. Jeg har også sagt opp abonnementer og kuttet ut ferier. Jeg tar kalde dusjer for å spare på gass og oppvarming. Jeg prøver også å fremleie leiligheten når jeg er ute på jobb. Og selger musikkutstyr jeg ikke har brukt på en stund, og som jeg ikke ser for meg å bruke på lengre sikt.

Da han kom til Berlin på Erasmus-utveksling i 2005 var planen å bli i ett år.

– Men jeg innså at Berlin var såpass billig at jeg kunne bo her og jobbe kun med musikken. Som jeg sa den gangen: I Berlin kunne jeg øve mye mer for pengene enn i Oslo. Her kunne jeg jobbe mindre og spille mer. I sommerferiene dro jeg hjem til Norge for å undervise på sommermusikkskolen til Norges Musikkorps Forbund. Etter hvert laget jeg et Stomp-kurs som jeg har hatt intensive arbeidsperioder med i Norge, før jeg kunne returnere til Berlin og jobbe med musikken min.

Berlin ble sakte men sikkert dyrere. Og under pandemien ble det som sagt virkelig tøft for Refseth.

– Du har ikke vurdert å flytte tilbake til Norge?

– Jeg har datteren min her, så jeg blir her så lenge hun trenger meg.

Music Norway, derimot, trakk seg ut av Berlin i 2020. Deres utenlandskontorer i den tyske hovedstaden, og i London, ble avviklet rett før og under pandemien.

Men eksportkontoret påvirkes fortsatt når krona stuper.

– For Music Norways del, som ofte er i situasjoner der vi bruker norske penger til å betale for varer og tjenester i utenlandsk valuta, så er det klart at den svake kronekursen merkes godt på bunnlinja. Vi får mindre for pengene enn før, ganske enkelt. Alt blir dyrere. Ustabiliteten gjør det også vanskeligere å budsjettere og forutse hvor mye penger vi trenger til de ulike utenlandsprosjektene våre, forteller Tone Østerdal.

Direktøren bekrefter at Music Norway nå merker stor pågang fra musikere som kjenner kronefallet på kroppen.

– Vi merker et enormt press på tilskuddsordningene våre nå, blant annet fordi produksjonskostnader og utenlandsreiser har blitt så mye dyrere, avslutter hun.