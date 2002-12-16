Kjemper mot oppsigelser ved Den Nationale Scene

16.12.2002
- Red.

Den Nationale Scene i Bergen står foran dramatiske masseoppsigelser. 10,7 stillinger er foreslått fjernet for å dekke inn et underskudd på 2 millioner kroner. En feilslått kunstnerisk satsing sammen med årelangt økonomisk vanstyre fører nå til forslag om dramatiske tiltak ved teateret. Musikernes fellesorganisasjon vil kjempe mot planene.

Teateret vurderer blant annet å si opp fem musikere for å bringe budsjettet for 2003 i balanse.

— Vi mener at dette er et uttrykk for en usedvanlig kortsiktig strategi, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i MFO. Dersom DNS gjennomfører disse oppsigelsene, velger teateret en løsning som på lang sikt vil bli mye dyrere, og gir samtidig avkall på stabiliteten og kreativiteten som følger med en fast og samspilt ensemble..

— MFO er vel kjent med at de mange oppsigelser er begrunnet i at DNS har gått med store underskudd. Når vi i tillegge får opplyst at styret ved DNS skal behandle saken på fredag og at styreleder Dag Steinfeldt deretter reiser utenlands og blir borte til utgangen av januar, må vi dessverre slå fast at styrelederen demonstrerer liten vilje til å rydde opp, og at han flykter fra sitt ansvar. MFO vil forfølge alle eventuelle oppsigelser av sine medlemmer ved Den Nationale Scene, avslutter Bjerkestrand.

Arnfinn Bjerkestrand

MFO tilbyr gratis hjelp med platekontrakter

Musikernes fellesorganisasjon tilbyr gratis rådgivning til artister som skal opptre under by:Larm i Trondheim. Tilbudet omfatter gjennomgang av platekontrakter som...

Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand i MFO: – Regjeringen med kulturpolitisk klasebombing

Ballade har her gleden av å bringe videre talen som forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon holdt under MFOs landsmøte...

Musikernes fellesorganisasjon om «MOM»

Musikernes Fellesorganisasjon gir Jørgen Langdalen ros for arbeidet med «Musikkliv og musikkpolitikk», og erklærer seg enig i at sjangergrensene i...

Arnfinn Bjerkestrand

MFO gratulerer kulturrådet

I en høringsuttalelse til Norsk kulturråd uttrykker forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon glede over at populærmusikken endelig er akseptert...

Pogo Pops: «Surf»

– Agentavtaler kan være økonomisk ruin

– I Ballades aktuelle ordskifte om norske managere er det enkelte vesentlige poenger som ennå ikke er blitt berørt, skriver...

Arnfinn Bjerkestrand, Musikernes Fellesorganisasjon

MFO: – Sjokkmelding fra Regjeringen

Torsdag 6. februar går Utdanningsforbundet til streik fra klokken 12.00 og ut dagen, i protest mot at regjeringen overfører forhandlingsretten...

VAARIN Lighthouse, Ballade video

Ballade video XCII: Mellom det store havet og det trygge fyret

Ni ferske videoer, fire premierer. Med Vaarin, Dragongirl, Broken Swans, Kill Shelter & Antipole, Josefin Winther, Norsk Råkk, Nullskattesnylterne, Kåre...

NRK Klassisk ønskekonsert utenfor Radiohuset på Marienlyst i Oslo 29. mai

Variert musikk-meny på NRK Klassisk

Kan NRK Klassisk reddes? NRK Klassisk-redaktør svarer på kritikk fra Ola Tjørhom.

Skam Foto: NRK

Slik synker du ”musikk for jente 16 år”

NRK-produsent Tore Fossbakken forteller hvordan Skam-redaksjonen jobbet med musikk, og hva han ønsker seg av artister og plateselskap for kommende...