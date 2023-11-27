Idagio Skjermbilde

Faksimilebilde fra nettsiden til Idagio, en strømmetjeneste for klassisk musikk, som blant annet har en brukersentrisk betalingsmodell. (Foto: Idagio)

Hvem får betalt? Om techgiganter og egne strømmetjenester

27.11.2023

Hva om vi heller lagde vår egen strømmede nisjesentrerte tjeneste, heller enn å gjøre oss avhengige av de store techgigantene?, spør musiker og student Torstein Slåen.

Takk for fin dybdeartikkel om Spotify og betalingsmodeller på Ballade nylig, skriver musiker og student Torstein Slåen, og viser til Ballade-redaksjonen Siri Narverud Moens kommentar om topp- og bunnsjikt på strømmeplattformene, «Fair pay?» (20. nov.).

Slåen har selv gått i bresjen for alternative løsninger, og var nylig del av et debattpanel om strømmetjenester på bransjefestivalen Innpuls. Innlegget hans «får være et lite supplement mens debatten er varm», skriver han, og legger til: «Herlig at det blir tatt opp!» Ballade ønsker flere innlegg om tematikken hjertelig velkommen.

Av Torstein Slåen, musiker og masterstudent ved Rytmisk Musikkonservatorium, København

Torstein Slåen har bachelorgrad i jazz og improvisert musikk fra Norges musikkhøgskole i Oslo, og studerer nå til mastergrad ved Rytmisk Musikkonservatorium i København.  (Foto: Henning Huseby)

Jeg maila litt med Creo forleden om den brukersentriske betalingsmodellen, der de sa at de stilte seg bak en sånn variant, men at de også tidligere hadde sett at det ikke gagna de som ikke var de største artistene særlig mye mer enn utgangspunktet. De største får litt mindre og de minste litt mer, men ikke store forskjellen. Der ble også Deezer nevnt som noe man følger med på, så jeg er uansett spent på hvordan det løser seg!

Jeg var nylig i en panelsamtale om nettopp strømmetjenester på Innpulsfestivalen på Gjøvik, sammen med Pål Bråtelund, Kristin Sevaldsen og Audun Kleive. Da Deezer-eksempelet ble nevnt, var Bråtelund, som tidligere bakmann fra Wimp og Tidal, skeptisk til hvordan det skulle utarte seg med tanke på samarbeidet med Universal (som virker som er de som har initiert dette), og mente at det er selve infrastrukturen i strømmetjeneste som må endres, som er noe som tar lang tid men går gradvis framover, om jeg skjønte han riktig. Jeg lurer på om Tidal (som flere ganger har prøvd seg på brukersentriske varianter men forkasta det nokså kjapt) gjør et lignende samarbeid med Universal i tillegg.

Grunnen til at jeg var invitert dit, var fordi jeg har hatt som tankeprosjekt at hva om vi heller lagde vår egen strømmede nisjesentrerte tjeneste, heller enn å gjøre oss avhengige av de store techgigantene? Det har vært forskjellige utgangspunkt, alt fra en ‘helnorsk plattform’ med all norsk/nordisk musikk til ‘jazzsentrert plattform’ der jazzlabelene kan slå seg sammen eller liknende. Utgangspunktet er som jeg nevnte å slippe å gjøre seg avhengig av techgigantene, men også få mer kontroll selv i stedet for å vente på at EU lager lovgivning på ‘ting vi ikke liker med Spotify’ og så videre, spesielt om staten kan være med som aktør i dette.

Målet kan være, i korte trekk, å være best på akkurat sin musikk, siden man aldri blir størst uansett. I klassisk musikk ser jeg at de har tjenesten Idagio, som en slags inspirasjon til at lignende prosjekt er mulig (de har attpåtil brukersentrisk betalingsmodell OG de betaler per sekund, ikke per stream, så man slipper å bli straffa for lange, lange verk).

Dette fordrer jo vilje fra labler, distribusjonsselskap og liknende aktører, men jeg tenkte bare å opplyse om at det blir murra om i gangene! Kleive hadde vært inne på samme tanke, og det var han som først snakka om en egen strømmetjeneste under panelsamtalen. Jeg nevnte dette for Creo før dette igjen, de hadde ikke hørt om at det ble snakka om en ‘egen variant’ noe særlig, så jeg tenker at uansett hvor idealistisk/utopisk det er, så bør vi i hvert fall ha SNAKKA om det før vi avskriver det helt.

Dette er et debattinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.
Deezer og Spotify i mobilskjermene (collage av pressebilder fra de to strømmetjenestene)

Fair pay?

Press play – who gets paid? Strømmeplattformen Spotify etablerer toppsjikt og bunnsjikt.

Illustrasjonsbilde fra Spotfiy.

Spotify lanserer nedre grense for utbetalinger

Topp- og bunnsjikt blant avsendere på plattformen – som ett av tiltakene mot strømmeforfalskning.

Medieviter Anja Nylund Hagen

Makta over musikken: Portvokterne som sitter på mer og mer data

«Mindre, ikke mer, demokratisk eller tilgjengelig.» Forsker Anja Nylund Hagen beskriver i denne kronikken en portvokter som bare vokser.

Spotify logo

Fire forslag som vil redde strømmebransjen

Her er musikkbransjens egne forslag til en rettferdig strømmeøkonomi.

Ole Bjørn Talstad

NOPA- og NKF-debatten: Mindre om sjanger, mer om musikkens funksjon i samfunnet

Den pågående debatten bør handle mindre om sjanger, og mer om musikkens funksjon i samfunnet, skriver musiker og komponist Ole-Bjørn Talstad, som...

Ndabo Zulu

Ung fanebærer: Ndabo Zulu

Den sør-afrikanske trompetisten Ndabo Zulu er en musikalsk budbringer mellom generasjoner og kulturer. Nå har han nettopp avlagt mastereksamen ved...

Ulf Risnes

Sør-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris til Ulf Risnes

Tre Små Kinesere-vokalisten ble overrasket med prisen under bandets dobbeltkonsert på Byscenen i Trondheim lørdag.