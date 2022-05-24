Illustrasjonsfoto: Hjemmekontor og overalt kontor er ofte tilfelle for de mange kulturfrilanserne og «ENK»erne. I pandemien økte andelen «selvsysselsatte» innen musikk.

Flere frilansere og selvstendig næringsdrivende i kulturbransjene

24.05.2022
Siri Narverud Moen

«Selvsysselsetting» påvirker arbeidsledighetsstatistikken fra pandemien.

Et nytt notat fra Kulturrådet viser at sysselsettingen i kultursektoren kan ha gått i retning av færre ansettelser. Mens det har blitt flere selvstendige og frilansere i løpet av pandemien. Funnene viser også at mye av den økonomiske støtten under pandemien gikk til svært få aktører.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det ikke noe som tyder på at pandemien har ført til nedgang i sysselsettingen innenfor kulturlivet generelt. Det som er viktig å merke seg er imidlertid endringen i sysselsettingsmønsteret i sektoren, og da spesielt innen musikk og scenekunst: Andelen av de sysselsatte som hadde sitt hovedarbeidsforhold i et enkeltpersonforetak, i motsetning til å være ansatt, økte med 25% fra 2019 til 2020.

Dette er sannsynligvis også en av forklaringene til at sysselsettingen har holdt seg stabilt høy gjennom pandemien, skriver Kulturrådet i en pressemelding: andelen som er ansatte i aksjeselskaper og lignende går ned, mens det blir flere som driver enkeltpersonforetak.

Utviklingen over tid viser at det samlede antallet sysselsatte i kulturell og kreativ næring lå på litt over 80 000 i 2015 og på rundt 85 000 i 2020, før den gjorde et hopp til 88 600 i 2021. Det ser altså ikke ut til å være noen nedgang i sysselsettingen i 2020, og altså en oppgang i 2021.

Spesielt innen musikk og visuell kunst var det en forholdsvis stor økning i sysselsatte i 2020 sammenliknet med tidligere år, og sysselsettingen holdt seg stabil i 2021. Økingen i sysselsettingen har vært størst i Oslo.

Ønsker forbedring av reglene for enkeltpersonforetak

Ønsker forbedring av reglene for enkeltpersonforetak

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring har levert sitt andre innspillsnotat til næringsministeren og kulturministeren.

Festivalsommeren som uteble: Stavernfestivalen er blant dem som søker staten om millioner etter pålagt avlysning

Etter pandemien: Jevnere blant kunstnerne, men staten forsterket forskjellene i næringene

Nye analyser av følgene av pandemien.

Kultur og likestillingsminister Abid Raja sammen med statsminister Erna Solberg

Koronamilliardene: Noen få kulturaktører har fått mest

– En ny måte å tenke kulturpolitikk på, påpeker Kulturrådets analytiker.

Vibeke Bugge er klar for et live som artist.

Vi oppsummerer pandemi: Nyutdannede Annie og Vibeke brukte tida godt

Bare sorgen? Nei, ikke egentlig. Møt den nyutdanna artisten og musikkprodusenten Juell – hun fikk ekstra god tid til prosjektet sitt...

Studentutvalget NMH: Simon Andre Nilsson, Oskar Goedvriend Lindberget, Annie Eline Lundgreen, Hans Kristian Ven Røstad og Elise Sandvik Olsen

– Vil jeg virkelig satse på noe så sårbart?

– Det å satse på musikkutdanning ble ikke mindre skummelt av å høre om alle som mister inntekter og spillejobber....

Tone Østerdal, direktør Music Norway

– Bekymret for økende trussel mot ytringsfriheten

Music Norway er bekymret, men oppfordrer ikke til boikott av Tyskland.

Ola Kvernberg urframfører oppfølgeren til Steamdome l og Steamdome ll i august.

Ola Kvernberg skriver på et kapittel tre til Steamdome

Ola Kvernbergs jazz-på-speed får en tredje del – framført live på Olavsfest i år.

Anna Elisabet Atar Einarsson er ny dekan på Operahøgskolen

Anna Einarsson blir ny dekan på Operahøgskolen

Den nye dekanen vil at Operahøgskolen skal være en av de mest attraktive operautdanningene i Europa, og bidra til at...