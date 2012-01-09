FFUK åpner for digitalstøtte

Men Spotify og WiMP kvalifiserer ikke som distribusjonskanaler.

Fra 1. januar åpnet Fond For Utøvende Kunstnere (FFUK) for at søkere kan få støtte til innspilling av musikk som ikke skal festes til CD eller LP, men bare distribueres og selges digitalt.

Krever profesjonelle salgskanaler

Digitalstøtten gis blant annet under tidsforutsetningen om at innspillingen skal tilsvare et fullt album.

— Vi har gått vekk fra antall spor eller fullengde-CD- begrepet, så vi har satt en grense på 25 minutter, og at det må gis ut via profesjonelle salgskanaler. Det holder ikke bare med strømmetjenester eller at man bare laster opp noe selv, sier Bjørg Eriksen, direktør i FFUK.

iTunes eller Platekompaniet kvalifiserer som distribusjon- og salgskanaler, men Spotify- og WiMP-distribusjon er ikke lagt inn i FFUKs kriterier.

Les også:

— Vi krever at salget skal være via en profesjonell salgskanal. Vår oppgave er å støtte profesjonelle, utøvende kunstnere. I det ligger det en forventning, et krav og et håp om at utøverne faktisk skal ha betalt når de legger ut utgivelser for salg. Folk må gjerne laste opp egne innspillinger til gratis anvendelse, men ikke med støtte fra oss.

— Strømmetjenester som Spotify og WiMP selger også musikk til nedlastning?

— Det vi krever, er at det er profesjonelle salgskanaler. Vitsen er at vi skal har dokumentert at det er lagt ut for salg. Før hadde vi kriterier at vi kun støttet CD og LP som skulle ut i kommersielt salg i butikker. Dette er bare en videreføring av de gamle kriteriene. Vi er til for profesjonelle utøvere som har musikeryrket som hovederverv. Det er de vi skal støtte. Så de som måtte ønske å lage musikk på kjøkkenbenken og gi det bort gratis kan gjøre det, men det er ikke de vi støtter, sier Eriksen.

— Følger utviklingen

FFUKs budsjett for 2012 er ikke endelig vedtatt, men det skal fordeles om lag 11,5 millioner kroner og ligger på samme nivå som i 2011.

— FFUK er det første fondet som faktisk begynner å støtte digitale utgivelser. Grunnen til at vi gjør dette er at vi har fulgt med veldig intenst utviklingen innenfor innspillingsområdet i Norge og det er viktig for fondet, som er til for profesjonelle utøvere, å prøve å gjøre det denne gruppa har behov for.

— Det er mange som sliter med å få gitt ut CDer vi har støttet, siden det er færre og færre som vil ta ansvar for slike utgivelser. Da står utøverne nesten igjen alene, med skjegget i postkassa. Det er en helt naturlig følge av utviklingen at vi må prøve å gjøre noe med det, sier Eriksen.

I 2011 mottok FFUK 1 068 søknader til fonograminnspillinger og 257 ble innvilget. Samlet søknadssum var 65,6 millioner kroner.