Bylarm-programmene: Opphavsrett og posthum plate

Oslofestivalen har artistnavn som Ingrid Jasmin og nonne klare – samt Vågard Unstad – for sitt publikum.

Denne uka la musikkfestivalen ut sin timeplan. Oslofestivalen presenterer både ny musikk og et fagprogram som skal ta for seg utviklinga i musikkbransjen. Bylarm arrangeres 14.–16. september i år.

Blant de 100 artistene by:Larm 2023 har annonsert nå, er det første gang – så vidt redaksjonen vet – at en norsk artist høres posthumt. Albumet Notoriske B.O.G. skal vise rapper Vågard fram som den ordsmed han var, og mange hyllet ham som en norsk hiphop-pionér da han gikk bort i fjor. Produsent David Grytten skal spille igjennom plata som kommer, sammen med gjesteartister fra Vågards klikk, NMG/G-huset.

Konferanseprogramet handler blant annet om rettighetsspørsmål, trender, og utfordringer for musikkarrierer.

Fagprat om oppkjøp og K.I.

I konferanseprogrammet står det om aktuelle internasjonale fenomener som ekspertpanelene skal spå om. Som musikkrettigheter som de siste årene har blitt omsatt for enorme summer. Neil Young, Bob Dylan og Alan Walker har alle cashet inn, skriver Bylarm.no. Hvordan fungerer oppkjøp av rettigheter og hva er det egentlig man selger?

Dessuten: Det man kan kalle byggeklosser for kunstig intelligens – skapt opprinnelig av kreative mennesker – snappes opp raskere enn noen klarer å stave «B I G T E C H». Hva ligger i den veldig nære framtida og kan musikkbransjen i det hele tatt ta kontroll på inntektsmulighetene her?

Bylarms hovedtyngde er rundt rytmer og stemninger man finner i populærmusikken. På musikkprogrammet finner man dessuten samarbeidsbookinger med samtidsmusikkfestivalen Ultima. Elina Waage Mikalsen og Nothing Personal er blant dem som spiller da. Bylarm har dessuten et eget juryutvalg, som skal løfte fram uetablerte norske navn som Ingrid Jasmin og nonne, dette var showcasefestivalens opprinnelige fokus. Fullstendig talentliste finner du her.