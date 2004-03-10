Arnfinn Bjerkestrand, MFO: – Kulturfiendtlig kulturbyråd i Oslo

Musikernes Fellesorganisasjon inviterer førstkommende fredag til kulturpolitisk frokostmøte, i anledning overrekkelsen av et opprop fra over 40 organisasjoner i kulturfeltet. I mellomtiden er forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand hoderystende over kuttene som har rammet det levende kulturlivet i hovedstaden. – Det spiller forsåvidt ingen rolle om kulturbyråd Anette Wiig Bryn er kulturfiendtlig innstilt, eller om hun ganske enkelt er grunnleggende inkompetent på det området hun er satt til å forvalte, skriver Bjerkestrand, og fortsetter: – Resultatet er uansett at Oslo som Europeisk kulturby må være årets korteste og dårligste vits.

Av Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder, Musikernes fellesorganisasjon

Oslos byråd for kultur, Anette Wiig Bryn (FrP), har aldeles på egen hånd bestemt seg for å halvere den kommunale støtten til Østnorsk Jazzsenter, Det Åpne Teater, Black Box Teater og Oslo Teatersenter. Bakgrunnen for solovedtaket er at publikum skal få slippe gratis inn på Munch-museet, Stenersenmuseet og Vigeland-museet fra 1. oktober, og at kommunen derfor må kutte 800.000 kroner til andre kulturtiltak.

I sakens anledning uttaler byråden til Dagsavisen at hun «har forsøkt å kutte i de kulturtilbudene som også får penger fra staten, og samtidig forsøkt å skjerme dem som ikke får det». Unnskyld, fru byråd, men bør ikke Oslo kommune ha et selvstendig ansvar for kulturaktiviteter som først og fremst er rettet mot byens egen befolkning? Hvis ansvaret mot formodning skal ligge hos staten, vil det ikke være en idé å forsikre seg om at den statlige finansieringen er på plass før man griper til slaktekniven? Har byråden lyttet til de berørte miljøene før hun fattet vedtaket sitt?

Resultatet av byrådens hodeløse framferd er blant annet at hovedstadens viktigste jazzklubber må redusere driften kraftig, og at enkelte tilbud faller helt bort. Forskjellen mellom en jazzklubb og en trikkelinje er at den siste kan nedlegges og gjenåpnes med et pennestrøk. Slik er det dessverre ikke i kulturlivet, fru byråd.

Det spiller forsåvidt ingen rolle om kulturbyråd Wiig Bryn er kulturfiendtlig innstilt, eller om hun ganske enkelt er grunnleggende inkompetent på det området hun er satt til å forvalte. Resultatet blir det samme: En enda stusseligere by både for publikum og for alle de førsteklasses musikerne som mister en stor del av sine arbeidsmuligheter.

Oslo som Europeisk kulturby? Det må være årets korteste og dårligste vits.

Redaksjonell note: Ballade tar gjerne i mot større og mindre innlegg i denne saken. Lesere som ellers har lyst til å uttrykke sin protest overfor de vedtatte kuttene i kulturlivet, kan også sende en e-post til kulturbyråd anette.wiig.bryn@radhuset.oslo.kommune.no, kultursjef annebrit.lindsoe@radhuset.oslo.kommune.no eller opposisjonspolitiker kari.pahle@radhuset.oslo.kommune.no. Send gjerne en gjenpart av disse henvendelsene til ballade@mic.no og ostnorsk@online.no, som du merker «protest».