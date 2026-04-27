Tilibo feat. Sidiki Camara & Sondre Meisfjord

Når

08.05.2026 kl. 20:00

Gratis inngang

Melahuset er en programmerende scene for flerkulturell kunst- og kulturuttrykk. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Oslo

Tilibo er navnet på samarbeidet mellom bergensgitarist og strengemester Ole André Farstad, og koraspiller Ibou Cissokho fra Oslo. I april 2024 gav de ut debutalbumet Woo La Ba, og her fører de arven etter storheter som Tiomani Diabate og Ali Farka Touré videre med sin lekne kora-gitar dialog. Fra tusen år gamle sanger via bluesen og jazzen og inn i moderniteten er dette blitt et eksplosivt samarbeid som vi gleder oss til å ha her på Melahuset. Denne kvelden er også Sidiki Camara, en av verdens beste perkusjonister, og den eminente kontrabassisten Sondre Meisfjord en del av besetningen.

Dørene åpner kl. 20
På scenen:
Ibou Cissokho – kora, vokal
Ole André Farstad – gitar, xalam, vokal
Sidiki Camara – perkusjon, vokal
Sondre Meisfjord – kontrabass

