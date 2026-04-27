Tilibo feat. Sidiki Camara & Sondre Meisfjord

Tilibo er navnet på samarbeidet mellom bergensgitarist og strengemester Ole André Farstad, og koraspiller Ibou Cissokho fra Oslo. I april 2024 gav de ut debutalbumet Woo La Ba, og her fører de arven etter storheter som Tiomani Diabate og Ali Farka Touré videre med sin lekne kora-gitar dialog. Fra tusen år gamle sanger via bluesen og jazzen og inn i moderniteten er dette blitt et eksplosivt samarbeid som vi gleder oss til å ha her på Melahuset. Denne kvelden er også Sidiki Camara, en av verdens beste perkusjonister, og den eminente kontrabassisten Sondre Meisfjord en del av besetningen.

Dørene åpner kl. 20

Gratis inngang!

På scenen:

Ibou Cissokho – kora, vokal

Ole André Farstad – gitar, xalam, vokal

Sidiki Camara – perkusjon, vokal

Sondre Meisfjord – kontrabass