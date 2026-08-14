Telemark kammerorkester: Nordisk aften

Telemark Kammerorkester (TKO) med kunstnerisk leder Per Kristian Skalstad og mezzosopran Sunniva Fevang kommer til Gamle Raadhus Scene med vakker og stemningsfull nordisk musikk. Sunniva synger verk av Edvard Grieg, Pauline Hall og Jean Sibelius sammen med TKO, det blir også musikk av Rikard Nordraak, Sigurd Islandsmoen, Ole Olsen, Arne Nordheim og Johan Svendsen for strykere. Sibelius og Halls verk er for anledningen omarrangert fra piano til strykere.

Flott, vakker og spennende musikk for en mørk høstkveld!

Program

Jean Sibelius: 5 sanger op. 37

Edvard Grieg: Ved Rondane

Pauine Hall: 2 korte sanger

Arne Nordheim: Nachruf

Rikard Nordraak: Purpose

Sigurd Islandsmoen: Det lysnet i skogen

Ole Olsen: Miniature Suite

Johan Svendsen: Oktett siste sats

Medvirkende

Per Kristian Skalstad, spillende leder

Sunniva Fevang, mezzosopran

Telemark kammerorkester

Per Kristian Skalstad, dirigent, har gjestet samtlige norske orkestre ved en rekke anledninger, og har i mange år vært en etterspurt ballett og operadirigent. Skalstad fikk sitt gjennombrudd som ballettdirigent ved åpningen av den nye operaen i Bjørvika i 2008, men har siden 2004 dirigert ca 35 store produksjoner for Nasjonalballetten. Hans repertoar inkluderer klassikere som Svanesjøen, Nøtteknekkeren, Giselle, Don Quijote og Tornerose, samt en lang rekke nyere verk av koreografer som Balanchine, Forsythe, Kylian og Lightfoot/Leon. Han har også ledet flere verdenspremierer av koreografer som Ekman, Strømgren m.fl. I april 2017 dirigerte han balletten Carmen ved Nasjonalballettens gjestespill i Wien.

Sunniva Fevang er en norsk mezzosopran bosatt i Oslo. Våren 2024 fullførte hun sine studier ved Operaakademiet i København. Hun har også studert ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Sesongen 2025/26 debuterer hun ved Den Norske Opera & Ballett som både 3. skognymfe i Rusalka og som 2. dame i Tryllefløyten på operaens hovedscene. I juni 2026 kom hun tilbake til DNO&B som Bianca i The Rape of Lucretia på operaens scene 2, med sangere fra operastudioet WOYS.

Telemark Kammerorkester (TKO) er et profesjonelt strykeensemble som ble etablert i 1992. Orkesteret er prosjektbasert og knytter til seg musikere fra Osloregionen og Telemark, både fra frilansmiljøet og institusjonsorkestrene, avhengig av prosjektenes art. TKO tilstreber kunstnerisk kvalitet og vekst gjennom kreative produksjoner, og har jobbet målbevisst for å etablere seg som et av landets ledende orkestre.

Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo. Forutsatt at det ikke er helt utsolgt kan billetter også kjøpes i døra fra 30 minutter før konserten.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

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Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT». Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

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