Skjermbilde 2024 09 16 kl. 22.33.30

Signe Førre Kvartett – «FAGERT» i Mandal

Når

29.08.2026 kl. 20:00

Prisinfo

Vanlig 275. Medlem MJK 225 Kr. Student 125 Kr.

Billetter
Om arrangøren

Mandal Jazzklubb i Piren Kulturrom.

https://www.facebook.com/people/Piren-Kulturrom/100091264784045/

Fylke

Agder

Signe Førre Kvartett er et spennende band med musikere med ulik sjanger-bakgrunn som spiller hovedsakelig folkemusikk fra ulike kulturer. Kontrabassist, vokalist og komponist Signe Førre er jazzmusiker og hennes bass-spill som virtuost omtalt av avisa Hordaland.

Signe Førre er i ferd med å stake ut en veldig spennende musikalsk karriere. Med på veien har hun fått med seg et flott band med etterspurte musikere som har bakgrunn fra en lang rekke med band/artister som Vamp, Ole Paus, Anne Grethe Preus, Tindra, Bjørn Eidsvåg, Nils Petter Molvær, Trio de Janeiro, Jan Eggum , Helene Bøksle, Nils Økland for å nevne noen veldig få.

Signe Førre ble i 2019 utfordret til å lage bestillingsverk til det unike Finnesloftet på Voss, en utfordring hun tok på strak arm! Med materiale fra bl.a. Norge, Serbia, Makedonia, Bulgaria, og med sterke inspirasjoner fra musikktradisjonene derfra, komponerte og arrangerte hun en musikalsk reise som tar oss gjennom ulike kulturer og tidsperioder. Her møtes jazz og folkemusikk som smeltes sammen og gis nytt liv gjennom hennes nyskrevne arrangement, og Signe synger på både serbisk, makedonsk, tyrkisk, norsk, bulgarsk m.m.

Besetning;

Signe Førre – kontrabass, vokal
Torbjørn Økland – gitarer, bouzouki, trompet
Irene Tillung – trekkspill
Stein Inge Brækhus – trommer

Turné støttet av FFUK, Norsk Jazzforum, FLB/ Kulturdirektoratet.
Musikken på konserten er fra det kritikerroste albumet «FAGERT» på Ta:lik Records.

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