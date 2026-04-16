Den 25 og 26.04.2026 på Åsane Arena Ishall i Bergen skal Nordic Ice Theatre, i samarbeid med komponist Marcus Davidson, presentere sin nyeste produksjon: Recurrence.

Denne eksperimentelle forestillingen byr på et møte mellom isdans, nykomponert samtidsmusikk og lydforskning. I verket undersøker vi de visuelle aspektene av lyden, samt det lydlige fra bevegelse. Gjennom tilbakevendende musikalske og visuelle mønstre, ønsker vi å bevise at alt er sammenvevd. Og på grunn av dette kan det tilsynelatende umulige – som for eksempel det å kunne SE lyden – faktisk bli mulig.