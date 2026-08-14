Opera er ikke noe for meg, tenker du kanskje? Vi vil påstå at du kommer til å like opera på pub. Her er atmosfæren avslappet, sangerne forteller hva de synger om, og du kan nyte mat og drikke med god samvittighet samtidig som du får høre noen av de vakreste operaariene operalitteraturen har å by på.

Det er tre korte sett med sang og rikelig med tid til å skravle og kose seg mellom settene. Ta en tur innom, da vel! Vanligvis er det to sangere og en pianist som opptrer på Operapub, men noen ganger er det flere sangere. Mange oppdager at opera på pub er langt morsommere enn de hadde forestilt seg.

Det er lurt å booke bord på forhånd – det var ofte fullt forrige sesong.

Velkommen til sesong 7 av Operapub på Grønland Boulebar.

Medvirkende

Evita Tellnes, mezzosopran

Erlend Jåsund, bass-baryton

Anastasiya Bazhenova, piano

Billetter

Fri entré

Book bord her

Adresse

Grønlandsleiret 27

Litt historie

Allerede i 1985 åpnet Norges første operapub på Picadilly Pub i Bodø. Den første operapuben i Oslo så dagens lys i 1993 på Underwater Pub på St. Hanshaugen. Den ble en umiddelbar suksess og utviklet seg etter hvert til en institusjon i byen. I 2018 ble dessverre Underwater Pub tvunget til å legge ned.

Opera til folket startet sin første operapub på Dockside på Aker Brygge i 2002. Siden har de arrangert operapub en rekke steder i Oslo, blant annet på Café Frölich, Kristiania Bar & Kafé i Østbanehallen, Café Amsterdam, Røverstaden og Teaterkjeller’n.

Nå har de startet et samarbeid med Grønland Boulebar. De har et unikt konsept og er, så vidt vi vet, de eneste i Oslo som kombinerer boule, mat, drikke og opera.

I juni hadde bransjemagasinet Ballade en flott artikkel om Operapuben på Grønland. Og som Ola Nordal sier der: «I Oslo er det slik at «alle» har historier om den legendariske operapuben på Underwater. Men jeg synes det som skjer på Grønland er bedre – ikke minst fordi det er noe som skjer nå.» Stor takk til Nordal som har vist stort engasjement for Operapuben vår. Det betyr så mye.

Du kan lese hele saken her

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen for at unge skal gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelige for unge mellom 18 og 30 år.

PublikUng har nå rundt 1 500 medlemmer, og det koster kun kr 50 å bli medlem.

Den eneste regelen er at dersom du har mottatt en gratis eller svært rimelig billett til en konsert eller forestilling, er påmeldingen bindende. Du må derfor benytte billetten din. Gjør du ikke det, må vi dessverre ilegge et gebyr. Det er nesten alltid venteliste, og noen andre ønsker gjerne å benytte plassen dersom du ikke kan komme.

Gi oss derfor beskjed så snart som mulig dersom du likevel ikke kan benytte billetten. Du kan også gi den videre til en venn.

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskapet har en engangspris på kr 250 og gir deg blant annet rabatterte billetter til de fleste arrangementene på Gamle Raadhus Scene.

Når du melder deg inn, får du tilsendt en e-post med betalingsinformasjon. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg inn. Påmeldingsskjemaet finner du nederst på siden.