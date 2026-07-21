Operakollektivet // Kafé Hærverk – Samtidsopera på Kafé Hærverk

OPERAKOLLEKTIVET er et nordisk operakompani som fremfører operaproduksjoner, arrangerer konsertserier og verksteder med ny musikk.

I en ny konsertserie invaderer Operakollektivet Kafé Hærverk med samtidsopera, og gir scenen til musikere, komponister og kunstnere som omdefinerer hva opera er, og kan være. Her fremføres opera som aldri eller sjeldent blir fremført, komponert av både levende, og nesten levende komponister.

I den første konserten i serien ferier vi ti år med operakompaniet Operakollektivet, som fremfører utdrag fra deres operaer «Team Player» og «Systemet», samt noen smakebiter fra deres neste opera: «SATAN».

Operakollektivet er et operakompani som i ti år har utviklet og fremført ny opera med samfunnsrelevant tematikk og satirisk brodd. Kompaniet ble grunnlagt og drives av Patrick Egersborg (sanger og produsent) Oda Fiskum (librettist, regissør, dramatiker) og Gísli J. Grétarsson (komponist).

Operakollektivet startet opp i 2014 med utviklingen av operaen «Team Player» av Oda Fiskum og Gísli J. Grétarsson.

«Team Player» er en absurd opera i én akt om generasjonen som gikk fra å bruke kaféen som kontor, til å jobbe på kafé. Operaen hadde urpremiere i mai 2016 på Vulkan ved kaféen Hendrix Ibsen. Operaen ble senere fremført av Den Åbne Opera i København i 2021.

Operaen «Systemet» er en satirisk opera om NAV og velferdsstaten, skrevet og komponert av Fiskum & Grétarsson. Her følger vi brukerne i møte med saksbehandlerne, og deres kamp for å bli forstått av et mystisk velferdssvesen uten ansikt eller kropp. Operaen hadde premiere ved Opera Trøndelag i 2023, og ble også fremført ved Harpa Concert Hall i Reykjavik under operafestivalen Operudagar.

I 2028 har de premiere av sin nye opera «SATAN» – en opera som tar utgangspunkt black metal-miljøet på 90-tallet og dramatikken som utspilte seg. Operaen komponeres av Marcus Paus til en tekst av Oda Fiskum.

UTØVERE

Renate Ekerhovd – sopran

Siv Misund – mezzosopran

Patrick Egersborg – bassbaryton

Mikkel Skorpen – tenor

Stefan Ibsen Zlatanos – piano

ID:20 CC: 250,- ( 180,- Student )

Konsertserien fremføres med støtte fra Bergesenstiftelsen