Opera for barna: Hans og Grete

Hans og Grete er en kort og engasjerende operaforestilling for barn, oversatt til norsk og bearbeidet med et nytt blikk på dette eventyret. Barna møter sang, fortelling og lek i en form som er lett å følge og skaper nysgjerrighet, engasjement og glede. En levende introduksjon til operaen Hans og Grete av Emmerich Humperdinck.

Forestillingen varer ca. 40 minutter.

Passer best for barn fra 3 år og oppover. Barna er involvert med ulike aktiviteter gjennom forestillingen.

Opera for barna er en konsertserie som er støttet av Kulturrådet.

Billetter

Kr 75,-

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo.

Dersom det er utsolgt på TicketCo kan du ta kontakt på på sms samme dag, da vi av og til får avbestillinger. Send sms til 95 23 24 01.

Det er mye som koster penger for tiden, så hvis det er noen familier som synes det er vanskelig å prioritere å gå på opera nå, send oss en mail til info@operatilfolket.no så har vi noen fribilletter på lur.

Adresse

Christiania torv 1 (ved siden av Rådhusgata 30).

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT». Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid). Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt. Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå i Operaen og på konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene, og gjøre dem mer tilgjengelig for de mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå ca. 2000 medlemmer og det koster bare kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din eller gi den til en venn. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Meld deg inn via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.