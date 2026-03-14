Only Connect Oslo 2026

Når

23.04.2026 kl. 20.00

Prisinfo

Kjøp festivalpass (1300,-/1000,- / 750,- ) eller enkeltbilletter

Billetter
Om arrangøren

nyMusikk er en landsomfattende helårsarrangør og organisasjon for samtidsmusikk. Foreningen ble etablert i 1938 som den norske seksjonen av ISCM (International Society for Contemporary Music). Hovedformålet til nyMusikk er, i følge nyMusikks vedtekter «å fremme den radikale, eksperimentelle og sjangeroverskridende musikken i hele Norge». Dette gjøres gjennom konserter, samtaler, kunstnermøter, filmvisninger, performance, festivaler og utstillinger med mer.

Fylke

Oslo

Only Connect Oslo arrangeres 23.-25. april 2026!

Med alt fra soloartister til orkestre, audiovisuelle forestillinger til musikkteater, tar Only Connect deg med til en verden av eksperimentell utforskning og samtidsmusikk. Only Connect bygger forbindelser i hele landet og mellom landegrenser, mellom utøvere og publikum, og mellom nåtid og fremtid. Programmet byr på en rekke urfremføringer, inkludert flere verk spesielt skrevet for Only Connect.

På programmet:
KORK – Ilan Volkov – POING – Sanae Yoshida – Susana Santos Silva – Barbara Monk Feldman – Justė Janulytė – Anthony Braxton – Jonas Lie Skaarud – Naaljos Ljom – SiTron – Bergrún Snæbjörnsdóttir – Inga Margrete Aas – Martin Küchen – Michaela Antalová – Pierre Bastien – Louis Laurain – Mariam Gviniashvili – Hild Sofie Tafjord – Christian Winther – Olivia Køppe – Karin Hellqvist – Marie Samuelsson – Ole Lützow-Holm – Marta Forsberg – araia – Kristine Tjøgersen – Victoria Nunes Finstad – Sergio Castrillón – Jorge Gómez Elizondo – JACK Quartet – Natacha Diels – Alwynne Pritchard – Owen Weaver – Malin Nøss Vangsnes

