Only Connect Oslo 2026
Only Connect Oslo arrangeres 23.-25. april 2026!
Med alt fra soloartister til orkestre, audiovisuelle forestillinger til musikkteater, tar Only Connect deg med til en verden av eksperimentell utforskning og samtidsmusikk. Only Connect bygger forbindelser i hele landet og mellom landegrenser, mellom utøvere og publikum, og mellom nåtid og fremtid. Programmet byr på en rekke urfremføringer, inkludert flere verk spesielt skrevet for Only Connect.
På programmet:
KORK – Ilan Volkov – POING – Sanae Yoshida – Susana Santos Silva – Barbara Monk Feldman – Justė Janulytė – Anthony Braxton – Jonas Lie Skaarud – Naaljos Ljom – SiTron – Bergrún Snæbjörnsdóttir – Inga Margrete Aas – Martin Küchen – Michaela Antalová – Pierre Bastien – Louis Laurain – Mariam Gviniashvili – Hild Sofie Tafjord – Christian Winther – Olivia Køppe – Karin Hellqvist – Marie Samuelsson – Ole Lützow-Holm – Marta Forsberg – araia – Kristine Tjøgersen – Victoria Nunes Finstad – Sergio Castrillón – Jorge Gómez Elizondo – JACK Quartet – Natacha Diels – Alwynne Pritchard – Owen Weaver – Malin Nøss Vangsnes