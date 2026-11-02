NyNorsk Messingkvintett 10 år – en jubileumsfestival

Ensemblet har gjort seg bemerket med 52 urfremføringer siden 2016, av komponister som Marcus Paus, Therese B. Ulvo, Knut Vaage og Ørjan Matre. De har spilt på festivaler som Nordlysfestivalen, Ultima, Only Connect, Oslo kammermusikkfestival, Norsk Orgelfestival og Dei nynorske Festspela, holdt mesterclasser ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner og arrangert workshops med unge komponister. De har gitt ut flere kritikerroste album på LAWO Classics, og i 2021 ble de tildelt prisen «Årets utøver» av Norsk komponistforening.

Gjennom å kombinere samtidsmusikk med scenekunst og litteratur har NyNorsk Messingkvintett skapt et repertoar med helt unike uttrykk.

10 år er gått siden NyNorsk Messingkvintett entret scenen for aller første gang, og dette er selvsagt en begivenhet som må feires med brask og bram. Ensemblet inviterer til en storslagen jubileumsfestival i Kulturkirken JAKOB, der de sammen med en stjernerekke av artister fremfører smakebiter fra nye og gamle prosjekter. På menyen står også et helt nyskrevet jubileumsverk, signert komponisten Trond Reinholdtsen.

I likhet med ensemblets filosofi blir dette en kveld der musikere og sangere kjører slalom mellom etablerte sjangergrenser og blåser en lang marsj i alle konvensjoner. Bli med på en heidundranes bursdagsfeiring for en ikke lenger fullt så Ny Norsk Messingkvintett!

Gjesteartister: TORA AUGESTAD, (mezzosopran) TRYGVE SEIM, (saksofoner) FRODE HALTLI, (akkordeon) JULIE KLEIVE, (vokal) SILJE AKER JOHNSEN (sopran) GEIR STRANDE SYRRIST (slagverk)

DEL 1 (kl. 16.00) My favorite thing – verk av Smørdal og Asheim

Vi åpner festivalkvelden med Jan Martin Smørdals verk «My Favorite Thing 4» fra det eksperimentelle samarbeidet med sopranen Silje Aker Johnsen. Det blir også gjenhør med «schlägeren» Hornflowers, skrevet av Nils Henrik Asheim til vårt debutalbum med samme navn.

DEL 2 (ca. 17.15) Reinholdtsens jubileumsverk og Trygve Seim/Frode Haltli Duo

NyNorsk Messingkvintett urfremfører kveldens jubileumsverk, signert Trond Reinholdtsen. Trygve Seim og Frode Haltli byr på musikk fra sitt kritikerroste duo-prosjekt, utgitt på ECM.

DEL 3 (ca. 18.15) Fenghuang – musikk av Haltli, Hannevold og Ratkje

Frode Haltli, slagverker Geir Strande Syrrist og NyNorsk Messingkvintett fremfører utdrag fra prosjektet «Fenghuang» med verk av Frode Haltli og Anders Hannevold, inspirert av øst-asiatiske myter og folklore. Sammen med sangerne Tora Augestad, Julie Kleive og Silje Aker Johnsen fremfører Frode Haltli tre tangoer han og Maja Ratkje har skrevet til tekster av den svenske forfatteren Gunnar Ekelöf.

DEL 4 (ca. 19.30) Fløgstad-songar og andre sanger

Tora Augestad, Trygve Seim og NyNorsk Messingkvintett fremfører utdrag fra Seims sangsyklus Fløgstad-songar, komponert til dikt av Kjartan Fløgstad. Tora Augestad og Geir Strande Syrrist fremfører «poesi» av Donald Trump (!) tonesatt av Marcus Paus. Før kvelden avsluttes med fellesnummer, får vi smakebiter fra «Taler av luft» – det nye samarbeidet mellom vokalist og komponist Julie Kleive og NyNorsk Messingkvintett.