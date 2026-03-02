Norsk viseforum utlyser: Artiststipendet 2026

23.03.2026 kl. 23:59

Norsk Viseforum

Oslo

Hvem tar visa videre i 2026?
Norsk Viseforum lyser nå ut Artiststipendet 2026. Stipendet skal løfte fram nye stemmer i den norske visekulturen og gis til en uetablert artist eller gruppe som på en tydelig måte viser hvordan visa er aktuell, nødvendig og levende i vår tid. Etter rekordmange søkere i fjor og en rekke markante mottakere de siste årene, viderefører vi satsingen og inviterer neste generasjon viseartister til å søke.

Fjorårets mottaker var bandet Oddny, i 2024 var det fjorårets Spellemannvinner Marie Løvås, i 2023 vant Randi Oline, i 2022 vant Julie Henrikke, og i 2021 vant Daniela Reyes. Alle har markert seg stort i etterkant. I år kan du bli den som får et løft for artistkarrieren din!

Mottakeren får:
– 40 000 kroner til produksjon eller formidling av egen musikk
– Oppfølging fra erfaren mentor i samarbeid med MØST – Musikkontoret for Oslo, Viken og Innlandet
– Norsk Viseforum booker og promoterer minimum tre konserter
– Et større intervju på nettsidene våre
– Oppfølging og god synliggjøring fra Norsk Viseforum gjennom året

Les mer og søk på viseforum.no

