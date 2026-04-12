Nordiske røtter og middelhavsvinder – sanger fra nord til sør
Hva skjer når nordiske folketoner møter middelhavets lidenskapelige uttrykk?
Viken Vokal inviterer til en konsert i Mikaelkirken i Oslo der landskap, mennesker og klang veves sammen – fra nordiske skoger og fjell til solvarme øyer i sør, i forkant av korets reise til Tinos i Hellas om noen uker.
Under ledelse av korets kunstneriske leder Njål Sparbo fremfører koret et program der norske folketoner i arrangementer av Bjørn Kruse, Eyvind Alnæs, Klaus Egge og Eivind Groven og møter greske sanger fra Dodekanesene og Lilleasia, arrangert av Jannis Konstantinidis.
I de norske sangene kan man ane stillheten i landskapet – linjer som strekker seg utover, melodier som hviler og vender innover. I de greske sangene møter vi et annet lys og en annen puls: havet, vinden og menneskene tett på hverandre.
Tekstene speiler ulike liv og landskap. De norske folkevisene vender ofte blikket innover og bærer preg av ettertanke og nærhet til naturen – fortellinger om lengsel, kjærlighet og livets gang. De greske sangene vender seg mer utover – mot fellesskapet, dansen og de sterke, levde følelsene, ofte med havet og reisen som bakteppe.
Dette høres også i melodiene. I de norske sangene ligger linjene rolig og åpent, som et landskap man kan hvile i. Og spesielt i Bjørn Kruse arrangementer får de norske folketonene nye klanglige rom, der de enkle melodiene omgis av rike jazzinspirerte harmonier som åpner og utvider uttrykket. I de greske sangene er melodiene mer bevegelige og rytmiske – de vil fremover, nesten som om de vil få oss til å danse.
Konserten er en reise i klang og stemning, der nord og sør møtes, og der musikken lar oss ane både avstand og nærhet – det som skiller og det som binder oss sammen.
Velkommen til konsert i Mikaelkirken i Oscars gate 84 i Oslo den 10. mai kl 18.00!
Billettpris: Ordinær kr. 250 / Honnør og student kr. 200