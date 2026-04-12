Nordiske røtter og middelhavsvinder – sanger fra nord til sør

Viken Vokal er et kammerkor ledet av sangeren Njål Sparbo, bestående av rundt 20 erfarne korsangere med en felles målsetting: å utforske nye musikalske uttrykk. Med fokus på kunstnerisk og vokalteknisk utvikling løfter Sparbo både ensemblet som helhet og hver enkelt sanger.

Hva skjer når nordiske folketoner møter middelhavets lidenskapelige uttrykk?

Viken Vokal inviterer til en konsert i Mikaelkirken i Oslo der landskap, mennesker og klang veves sammen – fra nordiske skoger og fjell til solvarme øyer i sør, i forkant av korets reise til Tinos i Hellas om noen uker.

Under ledelse av korets kunstneriske leder Njål Sparbo fremfører koret et program der norske folketoner i arrangementer av Bjørn Kruse, Eyvind Alnæs, Klaus Egge og Eivind Groven og møter greske sanger fra Dodekanesene og Lilleasia, arrangert av Jannis Konstantinidis.

I de norske sangene kan man ane stillheten i landskapet – linjer som strekker seg utover, melodier som hviler og vender innover. I de greske sangene møter vi et annet lys og en annen puls: havet, vinden og menneskene tett på hverandre.

Tekstene speiler ulike liv og landskap. De norske folkevisene vender ofte blikket innover og bærer preg av ettertanke og nærhet til naturen – fortellinger om lengsel, kjærlighet og livets gang. De greske sangene vender seg mer utover – mot fellesskapet, dansen og de sterke, levde følelsene, ofte med havet og reisen som bakteppe.

Dette høres også i melodiene. I de norske sangene ligger linjene rolig og åpent, som et landskap man kan hvile i. Og spesielt i Bjørn Kruse arrangementer får de norske folketonene nye klanglige rom, der de enkle melodiene omgis av rike jazzinspirerte harmonier som åpner og utvider uttrykket. I de greske sangene er melodiene mer bevegelige og rytmiske – de vil fremover, nesten som om de vil få oss til å danse.

Konserten er en reise i klang og stemning, der nord og sør møtes, og der musikken lar oss ane både avstand og nærhet – det som skiller og det som binder oss sammen.

Velkommen til konsert i Mikaelkirken i Oscars gate 84 i Oslo den 10. mai kl 18.00!

Billettpris: Ordinær kr. 250 / Honnør og student kr. 200