Nest – Lytting som kollektiv praksis med pantea og andre
BEK inviterer kunstnere, musikere og forskere til en samling som utforsker lytting som en måte å forholde seg til omgivelser, fellesskap og mer-enn-menneskelige verdener på. Programmet er utviklet og formidlet av lydkunstner pantea, med bidrag fra Carolyn Rosten, Mehdi Torkaman, Amber Ablett, Associació So, Radio alHara – راديو الحارة og Jiennagoahti.
18.–21. august
Tirsdag 18. 12:00–13:00 og 16:00–17:00
Onsdag 19. 16:00–18:00
Torsdag 20. 15:30–18:00
Fredag 21. 19:00-20:00
BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje, og på nett. Se det detaljerte programmet nedenfor for mer informasjon.
Samlingen er åpen for kunstnere, musikere, forskere og alle som er interessert i lyd, lytting og kollektive undersøkende praksiser.