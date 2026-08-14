Nest – Lytting som kollektiv praksis med pantea og andre

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – er et nasjonalt tverrfaglig produksjonssenter for kunst og ny teknologi. Vi utvikler, produserer og formidler prosjekter i skjæringspunktet mellom samtidskunst, teknologi, vitenskap og samfunnskritikk. Vi oppsøker, utvikler og tilbyr spisskompetanse i kjerneområdet kunst og ny teknologi gjennom workshoper og kurs, arbeidsopphold og rådgiving til kunstnere og organisasjoner. Gjennom kunstprosjekter utforsker vi også teoretiske, etiske og politiske aspekter ved teknologiutvikling.

BEK inviterer kunstnere, musikere og forskere til en samling som utforsker lytting som en måte å forholde seg til omgivelser, fellesskap og mer-enn-menneskelige verdener på. Programmet er utviklet og formidlet av lydkunstner pantea, med bidrag fra Carolyn Rosten, Mehdi Torkaman, Amber Ablett, Associació So, Radio alHara – راديو الحارة og Jiennagoahti.

18.–21. august

Tirsdag 18. 12:00–13:00 og 16:00–17:00

Onsdag 19. 16:00–18:00

Torsdag 20. 15:30–18:00

Fredag 21. 19:00-20:00

BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje, og på nett. Se det detaljerte programmet nedenfor for mer informasjon.

Samlingen er åpen for kunstnere, musikere, forskere og alle som er interessert i lyd, lytting og kollektive undersøkende praksiser.