Natt til 1. mai: Cocktail Slippers på Folk

Når

30.04.2026 kl. 19:00

200,-

200,-

Billetter
Oslo

Folk i Storgata

Fylke

Oslo

Med gnistrende stadionrock, smittende energi og en scenetilstedeværelse som bergtar publikum verden over, har Cocktail Slippers etablert seg som et av Norges mest unike liveband.

Cocktail Slippers er et fyrverkeri av en kvintett som mestrer kunsten å omfavne rockeklisjeene med stil, humor og sjarm. Fra første riff drar de publikum inn i sitt melodiøse rockeunivers, og det er komplett umulig å stå stille. I 2026 feirer de 25 år som band, og vil også slippe sitt neste album!

«Er Cocktail Slippers Norges beste rockeband om dagen? Det har vi hevdet opp til flere ganger i det siste» – Ballade

«En livgivende opplevelse» – Audun Vinger, Dagens Næringsliv

«For et band, for en energi og for en attitude!» – Norway Rock

«Hunndjevelsk stjernestøv» – Arvid Schanke-Knutsen, Klassekampen

Dørene åpner kl 19:00. Konsertstart kl 20:00.

Etter konserten spiller DJ Staxrud & Rocket (Eivind Staxrud, gitarist i Ragarockers // Staxrud Allstars og Stine Bendiksen aka Rocket Queen, gitarist i Cocktail Slippers).

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger