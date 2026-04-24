Nasjonalromantisk lunsj

Vi varmer opp til nasjonaldagen med vakre, klassiske melodier og noen spennende kuriositeter med musikk av Bull, Schjelderup, Halvorsen med flere.

Fredag 15. mai på Gamle Rådhus Scene får publikum oppleve et knippe nasjonalromantiske musikkstykker. Det blir musikk for fiolin og klaver av Johann Halvorsen og Ole Bull og ikke minst kuriositeter av Borghild Holmsen og Mon Schjelderup. Det blir også noen innslag av danske romantikere som Fini Henriques og Frederik Rung. Gled dere til en hyggelig, nasjonalromantisk lunsjkonsert!

Medvirkende

Maria Kornelia Lund, fiolin og mandolin

Håvard Aasmoe, piano

Vegard Lund, gitar

Billetter

Kr 150,-

(Operamedlemmer 100,-, Studenter/PublikUng kr 50,-)

Ta gjerne med matpakke, vi serverer gratis kaffe og litt søtt så langt det rekker.

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo.

Forutsatt at det ikke er helt utsolgt kan billetter også kjøpes i døra fra 30 minutter før konserten.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen.

Rett ved siden av Rådhusgata 30.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

