Melahuset er en programmerende scene for flerkulturell kunst- og kulturuttrykk. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Det blir antirasistisk, queer og transfeministisk electroguarrtrop når Missex inntar scenen på Melahuset 23. mai med et uforglemmelig show og DJ-sett.

Dørene åpner kl. 21.30

ID: 18+

Gratis inngang!

Missex er en gestalt skapt for å feire dissidens og utfordrer normer. Gjennom stemme, kropp og maske legemliggjør de en flertallsmessig grenseløs figur som aktivt støtter feministiske, antirasistiske og LHBTQ+-bevegelser.

Missex har bakgrunn fra Colombia og har nå har sin base i Barcelona, er også skaperen av sjangeren electroguarritrop – en vill blanding av electroclash og tropiske beats. De leverer et show og DJ-sett som skaper ritualer for nytelse, motstand og kollektivt begjær, og som ikke minst manifesterer seg som et soundtrack for den antirasistiske og transfeministiske kampen.