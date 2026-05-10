Midtsommerkonsert: Engegård, Svendsrud og Haugen Trio

Trioen Arvid Engegård (fiolin), Håvard Svendsrud (trekkspill) og Svein Haugen (kontrabass) har spilt sammen siden 2015. Samarbeidet har ført dem til både små og store scener over hele landet, samt opptredener på festivaler og andre arrangementer. De har også gitt ut flere kritikerroste album, hvor «Nordlandslåter» (2020) regnes som et av høydepunktene.

I Oslo har trioen ved flere anledninger holdt konserter på Gamle Raadhus Scene, og onsdag 24. juni vender de tilbake dit med et variert program. Her presenteres klassisk musikk side om side med andre sjangre som tango og gammeldansmusikk av norske komponister.

Blant komponistene på programmet finner vi blant andre Fritz Kreisler, Pablo de Sarasate, Johan Halvorsen, Per Bolstad og Bjarne Olsen.

Velkommen til en stemningsfull midtsommerkonsert i et av byens eldste og mest sjarmerende kulturhus!

Billetter

Kjøpes via TicketCo eller i døren fra 30 minutter før forestilling.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30. Ingangsdøren er stor og rød og har messinghåndtak.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no

