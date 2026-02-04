Velkommen til Lørdagsopera på Gamle Raadhus Scene. Vi lover høy kvalitet og godt humør, høye toner, sorg og drama i beste operastil. Sangerne presenterer selv hva de synger. Det blir kjente og kjære arier og duetter og noen ganger vil det være et tema gjennom forestillingen eller et utdrag fra en opera.

Lørdagsopera starter kl 15.00 fra vårsesongen 2026.

Dørene åpner kl 14.30. Vi anbefaler en tur til Skyggesiden bar før eller etter forestilling. Du kan komme og reservere plass hos oss når dørene åpner kl 14.30 og gå ned til baren igjen og komme opp kl 15.00. Det er dessverre ikke lov å ta med drikke fra Skyggesiden bar og opp til oss.

Medvirkende

Linnéa Edander, sopran

Kristoffer Nordal, baryton

Olga Jørgensen, klaver

Konsertserien er støttet av Kulturrrådet.

Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo.

Dersom det er utsolgt på TicketCo kan du ta kontakt på på sms samme dag, da vi av og til får avbestillinger. Send sms til 95 23 24 01.

Ca. 50 plasser er allerede reservert av våre Gullmedlemmer som kommer hver lørdag. Les mer om Gullmedlemskap nederst på siden.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1 (vis a vis Rådhusgata 19)

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT».

Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for de mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.

Gullmedlem

Opera til folkets Gullmedlemmer kommer på Lørdagsopera hver lørdag. De har fast plass med navnet sitt på og er blitt en del av operafamilien vår. Kjøper du sesongkort, sparer du en god del penger. Dersom du ikke kan komme en lørdag, kan du sende en venn i ditt sted slik at plassen ikke står tom. Er du interessert i å kjøpe Gullmedlemsskap og dermed sesongkort, send oss en mail til gs@operatilfolket.no og vi hjelper deg.