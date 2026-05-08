LEAH – konsert og slippfest!

Det er retro pop, skranglete jazz, yacht-rock og Mjøs-funk på sitt helt eget vis. Bandet har spilt over 60 konserter i Norge etterfulgt av en releaseturné denne våren i Danmark, Sverige, Tyskland og UK. LEAH leverer noe unikt til den norske musikkscenen med humor, spontanitet og spilleglede, og med kjærlighet og tull og tøys.

Deres debutalbum Zzz mottok NOPAs komponistpris «Blåtoneprisen» og ble omtalt som «en av 2023s fineste norske utgivelser» av Jazz i Norge. Fortvil ikke! I følge bandet er plata OK langt langt bedre!

Leah Engevold – vokal og keytar

Kristina Fransson – trompet

Emil Bø – trombone

Tevje Fjugstad Flaate – gitar

Henrik Bakka – bass

Halvor Dokke – trommer