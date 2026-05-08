Casino (Agda Isabell Døsen Johannessen)

LEAH – konsert og slippfest!

Når

23.05.2026 kl. 20:00

Prisinfo

fra 150

Billetter
Om arrangøren

JURET på Kunstnernes Hus

Fylke

Oslo

Det er retro pop, skranglete jazz, yacht-rock og Mjøs-funk på sitt helt eget vis. Bandet har spilt over 60 konserter i Norge etterfulgt av en releaseturné denne våren i Danmark, Sverige, Tyskland og UK. LEAH leverer noe unikt til den norske musikkscenen med humor, spontanitet og spilleglede, og med kjærlighet og tull og tøys.

Deres debutalbum Zzz mottok NOPAs komponistpris «Blåtoneprisen» og ble omtalt som «en av 2023s fineste norske utgivelser» av Jazz i Norge. Fortvil ikke! I følge bandet er plata OK langt langt bedre!

Leah Engevold – vokal og keytar
Kristina Fransson – trompet
Emil Bø – trombone
Tevje Fjugstad Flaate – gitar
Henrik Bakka – bass
Halvor Dokke – trommer

Ledige stillinger

Troms fylkeskommune (TFK)

Musikk, dans og drama undervisning – sangpedagog og pianopedagog

Troms | 18/05/2026
Nord universitet

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen joik

Trøndelag | 17/05/2026
Arktisk Filharmoni

Podieinspisient Bodø

Nordland | 19/05/2026
Arktisk Filharmoni

Orkesterbibliotekar

Nordland, Troms | 19/05/2026
Lillestrøm Musikk- og Kulturråd

Daglig leder

Akershus | 10/05/2026
Se alle stillinger