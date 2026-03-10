Lanseringskonsert: From Mendelssohn to Madness

Pianisten Anastasiya Bazhenova presenterer sitt debutalbum “From Mendelssohn to Madness”, som utgis 1. april på Etcetera Records.

Albumet springer ut av en refleksjon over menneskets indre landskap – hvordan vår følelse av orden gradvis kan gli over i noe mer urolig og uforutsigbart.

Programmet beveger seg gjennom dette spenningsfeltet mellom klarhet og brudd, mellom stillhet og intensitet.

Det fulle programmet offentliggjøres ved albumets utgivelse 1. april.

Etter konserten inviteres publikum til et glass vin og et uformelt møte med kunstneren.

CD-er vil være tilgjengelig for salg.

Praktisk informasjon

📅 16. april

🕖 kl. 19:00

📍 Gamle Rådhus Scene, Oslo

🎟 Billetter

Fullpris: 250 kr

Honnør / Operamedlem: 200 kr

Student / PublikUng: 100 kr

Anastasiya Bazhenova er en konsertpianist kjent for sin følelsesmessige dybde, mesterlige teknikk og rike klangpalett. Hun roses som en fremragende musiker med en fengslende scenetilstedeværelse. Hennes kunstnerskap preges av en intens indre verden – en dialog mellom mørke og lys, stillhet og lyd.

Bazhenova opptrer over hele Europa og Nord-Amerika, både som solist og kammermusiker. Nylige høydepunkter inkluderer hennes debut i Carnegie Hall i New York, solokonserter ved Palermo Classica Festival samt opptredener i Wien og Oslo.

Tidlig i karrieren mottok hun en rekke internasjonale priser for sin individualitet og emosjonelle dybde i tolkningene sine.

I tillegg til sin solokarriere er hun en aktiv kammermusiker og fungerer jevnlig som jurymedlem ved internasjonale pianokonkurranser organisert av Pulsar Music i Toronto.

Kjøpes via TicketCo eller i døren fra 30 minutter før forestilling.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen.

Rett ved siden av Rådhusgata 30.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT». Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.