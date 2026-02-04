Konsertfortelling med Sara Aimée Smiseth: Europa 1901

I de samme timene som den 81 år gamle Dronning Victoria ligger for døden, blåser det opp til storm på Sandsundvær, en liten øygruppe på Helgelandskysten. Denne tirsdagen i januar 1901 danner utgangspunktet for en ny konsertfortelling av og med Sara Aimée Smiseth.

Akkompagnert av storslått pianomusikk fra 1901, er dette et underholdende, underfundig og tankevekkende tidsbilde av et år, som også setter vår egen tid i et nytt lys. Velkommen til en unik konsertopplevelse!

Pianist og musikkformidler Sara Aimée Smiseth er en av landets mest originale formidlere av klassisk musikk. Hennes kombinasjon av levende historiefortelling og virtuos klavermusikk gir publikum et helt spesielt møte med musikken, og hennes konsertfortellinger har vært sett av flere tusen publikummere i inn- og utland.

Kjøpes via TicketCo eller i døren fra 30 minutter før forestilling.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen.

Rett ved siden av Rådhusgata 30.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no

e-post til: info@operatilfolket.no

