Konsertforestilling: HEDDA

En eksistensialistisk konsertforestilling inspirert av Hedda Gabler.

«Hva skjer om Hedda Gabler bytter ut pistolene med nære venninner?»

I denne konsertforestillingen opplever man levende samspill mellom tekst og musikk. Konserten handler om Hedda Gabler, og hennes relevans i vår samtid. Skuespiller Iselin Shumba, kjent for sin sterke formidlingsevne tolker tekster fra Ibsens «Hedda» sammen med pianist Claudia Stepien og cellist Sophia Hugo Cabo. Konsertforestillingen er en reise gjennom kraft, fortvilelse og håp, sterke kontraster som kommer til uttrykk når disse to kunstformene møtes. Publikum får høre musikk av bl.a. Sergei Prokofiev, Arvo Pärt, Marina Baranova, og Dimitrij Sjostakovich.

Musikken underbygger og forsterker karakterens stemninger.

Medvirkende

Skuespiller: Iselin Shumba

Pianist: Claudia Stepien

Cellist: Sophia Hugo Cabo

Billetter

Kjøpes via TicketCo eller i døren fra 30 minutter før forestilling.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen.

Rett ved siden av Rådhusgata 30.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

