Konsert: SKIES med Nikola Pešić

Velkommen til Gamle Raadhus Scene til en kveld fylt med filmatisk atmosfære, følelser og virtuositet. Pianist og komponist Nikola Pešić opptrer som en del av sin SKIES-turné, og presenterer et utvalg av sine neoklassiske klaververk fra det kritikerroste albumet SKIES, samt nye, ikke utgitte komposisjoner.

Nikola Pešić, en serbisk kunstner bosatt i Sveits og musikalsk arvtaker av Liszt-tradisjonen, regnes som en av de mest markante stemmene i dagens samtids- og neoklassiske klaverscene. Hans stil kombinerer klassisk arv med et moderne uttrykk – minimalistisk, filmatisk, og gjennomsyret av subtile pop- og jazzinnslag. Musikken hans folder seg ut som små fortellinger som berører temaer som minner, forgjengelighet, håp og hverdagens stille poesi. Med klarhet, varme og en nærmest hypnotisk scenetilstedeværelse skaper Nikola konsertopplevelser som treffer publikum på tvers av generasjoner. Hans personlige introduksjoner av hvert stykke – noen ganger humoristiske, andre ganger dyptfølte – gir kvelden en unik og særegen atmosfære.

En konsert for alle som ønsker å oppleve musikken, ikke bare høre den. Les mer om kunstneren: www.nikolapesic.com

Kjøpes via TicketCo eller i døren fra 30 minutter før forestilling.

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen.

Rett ved siden av Rådhusgata 30.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

