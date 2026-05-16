Klikken på Belleville/Cosmopolite

Klikken er en konsertserie for støy-, impro- og elektronisk musikk, kuratert av synth- og noise-profilen Øyvind Hellner fra Ulven.

Klikken er en konsertserie for støy-, impro- og elektronisk musikk, kuratert av synth- og noise-profilen Øyvind Hellner fra Ulven. Serien viderefører arven etter Noise from North, og samler musikere med sterke kunstneriske visjoner – noen av dem bygger også sine egne instrumenter.

Klikkens musikalske uttrykk begrenser seg ikke til støy. På Belleville viser konsertserien sin fulle bredde: avantgarde, improvisasjon, synthpop og Berlin-skole, looper-basert musikk med videokunst og drømmende, synthbaserte lydlandskap. Samtidig åpnes det for et rikt spekter av akustiske og hybride uttrykk – med bl.a. gitar, perkusjon, platespiller, stemme, bass, bratsj, saksofon, klarinett og eggedeler.

Kjøp billett her!

Disse får du høre, i denne rekkefølgen:

Wolf and the Gang / Hoff.

Klangfarve

S.J.E.L.

Chaotic Morphs

EL / NeUe

WintherStormer

Håkon Lie

Lyraorkesteret

Metusalem