Klikken på Belleville/Cosmopolite
Klikken er en konsertserie for støy-, impro- og elektronisk musikk, kuratert av synth- og noise-profilen Øyvind Hellner fra Ulven. Serien viderefører arven etter Noise from North, og samler musikere med sterke kunstneriske visjoner – noen av dem bygger også sine egne instrumenter.
Klikkens musikalske uttrykk begrenser seg ikke til støy. På Belleville viser konsertserien sin fulle bredde: avantgarde, improvisasjon, synthpop og Berlin-skole, looper-basert musikk med videokunst og drømmende, synthbaserte lydlandskap. Samtidig åpnes det for et rikt spekter av akustiske og hybride uttrykk – med bl.a. gitar, perkusjon, platespiller, stemme, bass, bratsj, saksofon, klarinett og eggedeler.
Disse får du høre, i denne rekkefølgen:
Wolf and the Gang / Hoff.
Klangfarve
S.J.E.L.
Chaotic Morphs
EL / NeUe
WintherStormer
Håkon Lie
Lyraorkesteret
Metusalem